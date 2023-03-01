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2023 Yılının En Ucuz Düğün Paketleri Gündoğdu Mobilya’da!

Evlilik hazırlığı yapanlar, evini yenilemek isteyenler, haberimiz tam size göre! Çünkü 2023 yılının bütçe dostu düğün paketlerini sizler için derledik. İşte detaylar…

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14:02 . 1/03/2023 Wednesday
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2023 Yılının En Ucuz Düğün Paketleri Gündoğdu Mobilya’da!

2023 Yılının En Ucuz Düğün Paketleri Gündoğdu Mobilya’da!

Düğün Paketi Nedir?
, genelde düğün hazırlığı yapan çiftlerin, evlerinde ihtiyaçları olan tüm mobilyaları içeren bir koleksiyondur.

Bu koleksiyonlarda; oturma odası, yatak odası, yemek odası gibi evlerin demirbaşı olan mobilyalar yer almaktadır. Ancak bazı düğün paketi modellerinin takım içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bazı düğün paketlerinde bulunan yemek masası takımları 6 kişilik iken bazılarında 4 kişilik yemek masası takımı bulunmaktadır. Dolayısıyla da piyasada bulunan düğün paketleri arasından seçim yapacak olan çiftlerin; takım içeriklerine ve fiyatlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Düğün Paketi Fiyatları 2023

2023 yılının gelişi en çok mobilya fiyatlarının etkiledi. Bu da düğün hazırlığı yapan birçok çifttin, mobilya alışverişi yapma konusunda endişelenmelerine neden oldu. Bundan dolayı düğün paketi fiyatlarını araştırmaya koyulan çiftler, bütçelerine hitap eden mobilya markalarının yolunu tuttu.

Bu süreçte mobilya markalarından biri olan Gündoğdu Mobilya ise düğün paketi modellerini 2022 fiyatlarıyla satma kararını aldı.

Birçok çift düğün hazırlığı sürecinde bütçesini düşünerek hareket ettiği için Gündoğdu Mobilya’nın düğün paketlerine yoğun ilgi gösterdi.

29.990 TL’ye Düğün Paketi Gündoğdu’da!

Mobilya sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Gündoğdu Mobilya, 29.990 TL’den başlayan fiyatlarla düğün paketi satışları gerçekleştirmektedir.

Faizsiz ödeme seçenekleriyle de dikkat çeken Gündoğdu Mobilya, düğün hazırlığı yapan çiftleri düşünerek kısa süreliğine tüm ürünlerinin fiyatlarını 2022 fiyatlarına sabitledi.

Buna göre firmanın
şu şekildedir:

Sümela Düğün Paketi 29.990 TL

Empoli Düğün Paketi 45.840 TL

Fulya Düğün Paketi 46.825 TL

Rustik Düğün Paketi 47.035 TL

Bade Düğün Paketi 52.890 TL

Carmen Düğün Paketi 54.270 TL

Bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyaların yer aldığı düğün paketleri haricinde genç odası takımı, baza takımı satışı da yapan firma; Türkiye genelindeki 130’dan fazla mağazasıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya devam etmektedir.

Mobilyalarda 2023 Kampanyaları

Düğün paketlerinden genç odası takımına, yatak setlerinden mutfak masası takımlarına kadar tüm ürün gruplarında kolay ödeme seçenekleri sunan Gündoğdu Mobilya’nın güncel kampanyaları ise şu şekildedir:

1. Kış Fırsatları Kampanyası

Firma, Kış Fırsatları kampanyası kapsamında tüm ürünlerini ON Bank aracılığıyla peşin fiyatına 3 ay ertelemeli +9 taksit fırsatıyla satışa sunuyor. Bu kampanyaya göre tüketiciler, herhangi bir peşinat ve faiz ödemeden mobilya sahibi olabilecekler.

2. Mağazalara Özel Mira Deluxe Koltuk Takımı Kampanyası

Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret eden müşteriler; Mira Deluxe Koltuk 3+3+1+1 Takımına 17.490 TL gibi cüzi bir miktar ödeyerek satın alabilecekler.

İki adet üçlü koltuktan ve iki adet tekli koltuktan oluşan koltuk takımının 17.490 TL’den satışa sunulması büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. 4 Köşe Kampanya

Yine Gündoğdu Mobilya’nın Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret eden tüketiciler, 4 Köşe Kampanya kapsamında; Alfa, Kumru, Bella, Sümela Köşe takımlarını daha uyguna satın alabilecekler. Üstelik nakitte %5 ekstra indirim fırsatıyla birlikte. Özetle
satın almak için harika bir fırsat.

Birçok çift düğün hazırlığı sürecinde bütçesini düşünerek hareket ettiği için Gündoğdu Mobilya’nın düğün paketlerine yoğun ilgi gösterdi.

29.990 TL’ye Düğün Paketi Gündoğdu’da!

Mobilya sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Gündoğdu Mobilya, 29.990 TL’den başlayan fiyatlarla düğün paketi satışları gerçekleştirmektedir.

Faizsiz ödeme seçenekleriyle de dikkat çeken Gündoğdu Mobilya, düğün hazırlığı yapan çiftleri düşünerek kısa süreliğine tüm ürünlerinin fiyatlarını 2022 fiyatlarına sabitledi.

Buna göre firmanın düğün paketi fiyatları şu şekildedir:

Sümela Düğün Paketi 29.990 TL

Empoli Düğün Paketi 45.840 TL

Fulya Düğün Paketi 46.825 TL

Rustik Düğün Paketi 47.035 TL

Bade Düğün Paketi 52.890 TL

Carmen Düğün Paketi 54.270 TL

Bir evin ihtiyacı olan tüm mobilyaların yer aldığı düğün paketleri haricinde genç odası takımı, baza takımı satışı da yapan firma; Türkiye genelindeki 130’dan fazla mağazasıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya devam etmektedir.

Mobilyalarda 2023 Kampanyaları

Düğün paketlerinden genç odası takımına, yatak setlerinden mutfak masası takımlarına kadar tüm ürün gruplarında kolay ödeme seçenekleri sunan Gündoğdu Mobilya’nın güncel kampanyaları ise şu şekildedir:

1. Kış Fırsatları Kampanyası

Firma, Kış Fırsatları kampanyası kapsamında tüm ürünlerini ON Bank aracılığıyla peşin fiyatına 3 ay ertelemeli +9 taksit fırsatıyla satışa sunuyor. Bu kampanyaya göre tüketiciler, herhangi bir peşinat ve faiz ödemeden mobilya sahibi olabilecekler.

2. Mağazalara Özel Mira Deluxe Koltuk Takımı Kampanyası

Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret eden müşteriler; Mira Deluxe Koltuk 3+3+1+1 Takımına 17.490 TL gibi cüzi bir miktar ödeyerek satın alabilecekler.

İki adet üçlü koltuktan ve iki adet tekli koltuktan oluşan koltuk takımının 17.490 TL’den satışa sunulması büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

3. 4 Köşe Kampanya

Yine Gündoğdu Mobilya’nın Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret eden tüketiciler, 4 Köşe Kampanya kapsamında; Alfa, Kumru, Bella, Sümela Köşe takımlarını daha uyguna satın alabilecekler. Üstelik nakitte %5 ekstra indirim fırsatıyla birlikte. Özetle köşe takımı satın almak için harika bir fırsat.

Gündoğdu Mobilya’nın kısa süreliğine hayata geçirmiş olduğu mobilya kampanyalarından faydalanmak ve ucuz düğün paketleri arasından birine sahip olmak için şimdi Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

#düğün
#ucuz
#mobilya
1 hour ago
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2023 Yılının En Ucuz Düğün Paketleri Gündoğdu Mobilya’da!
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