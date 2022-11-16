Ülkemiz hukuk sistemine göre avukatlık mesleğinde herhangi bir branşlaşma yoktur. Her ne kadar dünya üzerinde bazı ülkelerde avukatlık mesleğinde uzmanlaşma ve branşlaşma görülse de ülkemizde yasal olarak böyle bir mevzuat yoktur. Haliyle de Ankara boşanma avukatı , ceza avukatı gibi terimler kullanılmakla birlikte aslında yanlıştır. Ancak halk arasında bazı avukatlara belirli davalarda başarı elde ettikleri için ve dolayısı ile uzmanlaştıkları için gayrimenkul avukatı ya da ceza avukatı gibi tanımlamalar tercih edilmektedir. Ankara avukat Oktay Altunkaya ile ceza hukuku nedir, ceza avukatı ne iş yapar soru ve cevapları hakkında yaptığımız sohbeti sizlerle paylaşıyoruz…

Ceza Hukuku Nedir?

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Günlük hayatta hemen hemen herkes haksızlıklar ve suç teşkil eden eylemler ile karşılaşabilmektedir. İşte bu tür durumlarda uğranılan haksızlığın giderilmesi için suç ve ceza çerçevesinde inceleme yapan kamu hukukuna ceza hukuku adı verilmektedir.

Bilindiği üzere Türk hukuk sisteminde ceza avukatı diye bir tanımlama yoktur. Ancak ceza davaları konusunda deneyimli ve girdiği davalarda başarı elde etmiş olan avukatlara halk asarında ceza avukatı tanımı yapılmaktadır. Ülkemiz hukuk sistemine göre özel kanunlar çerçevesinde suç sayılan her türlü fiilin işlenmesi sonucu açılan davalara ceza avukatı bakmaktadır.

Ceza hukukunu ilgilendiren davalara bakan bu avukatlar davalarda vekil ya da müdafi olarak görev yapabilmektedir. Peki, akla hemen şu soru gelebilir, ceza avukatı hangi davalara bakar?

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Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kasten birini yaralama

Kasten adam öldürme suçları

Tehdit, şantaj ve hakaret etme suçları

Rüşvetten dolayı işlenen suçlar

Nitelikli dolandırıcılık

Belgede sahtecilik

Hile, şike yapma

Zimmet suçları

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Suç teşkil eden herhangi bir olay karşısında müşteki, mağdur ya da suçtan zarar gören kişinin haklarını avukatlar savunur. Bu davalar ceza hukuku kapsamında değerlendirilir. Kişi şüpheli ya da müdafi konumunda ise avukat savunma tarafında yer alır. Ve dava sürecinde kişiye hukuki olarak yardımcı olur. Bu sebeple de alanında bilgi ve tecrübeye sahip iyi bir avukat ile çalışmak kişinin hak ve hürriyeti için önemlidir. Ceza davalarında iyi bir avukat ile çalışmak çok önemli avantajlar sağlar.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

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Ceza davasında sürecin ilerlemesi için ceza avukatının takip ettiği belli başlı adımlar vardır. Öncelikle soruşturma aşamasında avukat gerekli araştırmaları yapar, dava dosyasını hazırlar. Davanın gerekçelerini gösteren dilekçeyi sunarak davayı açar. Devam eden süreçte delillerin toplanması ve savcılığa iletilmesi konusunda gerekli olan adımları uygular.

Ceza avukatı savunma makamında yer alıyor ise müvekkilinin suçsuzluğunun ispatı için delilleri toplar. Ayrıca iddia makamının istediği cezanın gerekli olup olmadığını kanun maddelerini inceleyerek gerekli hukuki hazırlıkları yapar. Müvekkilinin en az yaptırım ve ceza alması için çalışır.