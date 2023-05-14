Dekhera'da Tüm Dekor Tarzlarına Uygun 6 Halı Modeli

Yenileme için para harcamadan veya zaman alan kendin yap işleriyle uğraşmadan yaşam alanınızda (veya evinizin herhangi bir başka odasında) değişiklik yapmak ister misiniz? Bir halı sipariş edin. Bir halı iki Odanızın görünümünü önemli ölçüde değiştirebilecek tek dekorasyon parçası olacaktır. Uygun halı, her şeyi birbirine bağlayarak ve renk, desen ve sıcaklık getirerek zarif bir odanın dekorunu öne çıkarabilir.

1. Dekhera Koleksiyonudaki Doğal Halılar

Burada görüldüğü gibi, yün, jüt, bambu veya viskondan yapılmış, kenarları püsküllü doğal bir halı, modern bir oturma odası için ideal olabilir. Nötr renkli halılar, modern ve eklektik ortamlar da dahil olmak üzere her türlü dekorla iyi uyum sağlar. Renkli ve yoğun bir şekilde aksesuarlarla donatılmış bir alandaki canlılığı dengeleyebilir, ayrıca minimalist bir dekor stiline biraz eğlence ve renk katabilirler.

Bir beyaz ve mavi halı için geniş bir renk yelpazesi de mevcuttur. Dekhera Nimbo koleksiyonu, hassas bir dokuya ve abartısız bir renk şemasına sahiptir.

Çok koyu halılarda toz ve diğer kirlerin görülmesi çok daha kolaydır ve çok fazla doğrudan güneş ışığı alan alanlarda koyu renkli halılardan kaçınılması en iyisidir.

2. Klasik, Bohem ve İskandinav Tarz Halılar

yumuşak renkli Bohem halılar, çok eşya bulunan odalar için harika bir vurgu olabilir. Bir odadaki oturma grubunun mavi ve gri tonları, soyut desenli mavi el dokuma halısı, duvar kaplamasının kahverengisi ve laminat parke ile tezat oluşturabilir. İskandinav klasik halılar, bir yatak odasındaki alan için harika bir çapa görevi görmenin yanı sıra yatağınızın altında zarif bir vurgu olabilir.

Dekhera, 200x300 cm ila 80x150 xm arasında değişen boyutlarda gelen,akrilik, yün ve bambu birçok halı modeline sahiptir.

3. Mutfağınıza Özel Lazer Kesim Halılar

Hiçbir şey bir mutfağın dekoruna lazer kesim halı modelleri kadar derinlik katamaz. Diğer dörtgen mobilyaları vurgulamak için mufağınıza 200x200 cm krem veya yeşil bir tasarım halı seçebilirsiniz.

Lazer kesim halılar söz konusu olduğunda birçok seçenek vardır. Bu halılar dikkat çekmek istediğiniz her mekanda baş rol oynayabilir. Aşçı desenleri, şeritler, dairesel ve dikdörtgen şekiller ve 3D halılar halinde gelirler. Nötr bir zemin üzerinde gri renk, siyah veya beyaz renkli ilginç geometrik tasarımlar, renk eklemeyi düşünüyorsanız, ancak açık bir şekilde parlak bir halı istemiyorsanız tek yoldur. Bu halılar hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir ve ince ama kesin bir şekilde dikkatleri kendilerine çekmenin bir yolunu bulur. (örneğin verandada veya bir kabinde).

En iyi mutfak halılardan bazılarını keşfetmek için buradan daha fazlasını okuyun.

5. Çerçeveli yada Düz Desensiz Tasarımlar

Eski çerçeve desenli kilimlerin görünümüne kim bayılmaz? Bu dayanıklı, performans odaklı kilimler, zamanın testinden geçti ve günümüzün çağdaş malzemelerle güncellenen klasik desenleri, onları çoğu insan için erişilebilir kılıyor. Odanızın görünümünü tek bir ideal parça ile tamamen değiştirmek istiyorsanız, göz alıcı bir etki için koyu renklerde çerçeve tarzı bir halı veya daha sade ama aynı derecede çarpıcı bir görünüm için eşit derecede güzel sade tasarımlara sahip yumuşak renklerde bir düz desensiz halı seçin.

Siyah çerçeveli ve geleneksel desenli beyaz renkli bir halı, kasvetli tonlarda dekore edilmiş bir odaya renk ve stil getirir. Bu halı hem modern bir oturma odasının hem de eklektik bir ortamın odak noktası olabilir.

6. Tamamen doğal el yapımı halılar

Doğal tonlu halı modelleri ilgi çekici olmak zorunda değil. Bunlar, renk düzeninizi geliştirmek için en iyi seçenektir ve bunları odanızda sonsuza kadar şık vurgu parçaları olarak da kullanabilirsiniz.

Bir minimalistin rüyası olan jüt ve viskondan yapılmış Bohem Halı modelleri, oturma odasında, verandada veya yemek odasında harika görünecektir.

4. Koridorunuza Sadelik Katan Yolluklar

Çok renkli, modern mermer deseni, uyumlu bir palet oluşturmak için çeşitli tonları bir araya getirebilir. Bu mermer halı koleksiyonu, halı modellerinin neden sanat eseri olduğunu gösteriyor. Koridor dekorunuzda zemine dekoratif bir unsur olarak ekleyin, yatağın önünde sergileyin veya çerçeveli bir duvar halısı olarak asın.

Bastırılmış renklere ve basit tasarım desenlerine sahip halılar, İskandinav, bohem, kıyı ve geleneksel ev temaları için idealdir. Tüm sadelikleriyle gösterişsiz ama güçlü bir dekoratif ifade yaratırlar.

Ne tür bir halı seçerseniz seçin, bunların uzun vadeli dekorasyon yatırımları olduğunu unutmayın, bu nedenle çeşitli iç tasarım şemaları ve ayarlarıyla iyi uyum sağlayan bir halı seçmek çok mantıklıdır.



