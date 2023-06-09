eCarRent: Yenilikçi ve Güvenilir Araç Kiralama Hizmetleriyle Sektörde Öne Çıkıyor

2. Kiralama Süresi ve Ücretlendirme:

Kiralama süresi ve ücretlendirme politikalarını gözden geçirin. Günlük, haftalık veya aylık kiralama seçeneklerini değerlendirin ve size uygun olanı seçin. Kiralama ücretinin neleri kapsadığını ve ekstra ücretlerin olup olmadığını kontrol edin. Yakıt politikasını da öğrenin (full-full veya full-empty gibi).