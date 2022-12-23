​Emlakçılar, Kuyumcular ve Galericiler Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmadan İşyeri Açamıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen yeterlilik belgeleri, o işi yapan bireylerin bilgi, beceri ve donanıma sahip olduklarını göstereceği için bu işleri yapacak olan insanlara güvenilmesi açısından bu belgeler büyük önem taşıyor.

Mesleki Yeterlilik belgelerini almak isteyenler de bu belgelere Gelişim TEST Eğitim ve Danışmanlık gibi kuruluşlara başvurarak, yapılan sınava girerek ve sonrasında da yapılan değerlendirme sonrasında başarılı olarak bu belgelere sahip olabiliyorlar.

Emlak Yeterlilik Belgesi

Gelişim Test yetkililerinden alınan bilgilere göre;Emlak Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilik Yönetmeliği’nde belirtilen genel koşulların sağlanması sonrasında sahip olunan bir belge olarak biliniyor.

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Mesleki yeterlilik, bir işi yapacak olan bireylerin o işi yapmak için sahip olunan beceri, bilgi ve donanıma sahip oldukları anlamını taşıdıkları anlamına geldiğinden, Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişilerinde o mesleği yapmak için bilgi ve donanıma sahip olduğu anlamını taşıyor.

Emlak Yeterlilik Belgesi’ni konforlu ve kolay ulaşılabilir olan Gelişim TEST Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme ve Danışmanlık’ta hızlı ve güvenilir bir şekilde tarafsız sınav ile alabilirsiniz.. Emlak Yeterlilik Belgesi almak için sorumlu emlak danışmanı olan kişinin Gelişim TEST Eğitim Sertifikasyon Belgelendirme ve Danışmanlık’a başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruya istinaden gerçekleşecek sınav ile emlak danışmanı, teorik bir sınava giriyor, Yapılan teorik sınav sonrasında da uygulamalı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

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Değerlendirme sonrasında da başarılı olan Emlak Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanıyor.

Kuyumcu Yeterlilik Belgesi

Gelişim Test yetkilileri ilaveten verdikleri bilgilerde; Kuyum ticareti ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından kuyum ticareti yapanlar için Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesialma zorunluluğu getirildi. Yapılan yönetmelik değişikliği ile kuyumcu yeterlilik belgesi olanlar işlerine devam edebilirken, bu belgeye sahip olmayanlar işlerine devam edemeyecek.

Toplumda, değerli taşlar ve metallerden çeşitli yöntem ve teknikler yardımıyla kesilen parçalara şekil vererek zarif ve şatafatlı eserlere dönüştüren kişiler kuyumcu olarak bilinir. Kuyumcular, iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, çevreye zarar vermeden kaliteli ve malzemeyi en az fire ile işleyen deneyimli meslek elamanları olarak bilinir. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle Kuyumculuk mesleğini icra edenlerin Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunluluğu getirildi.

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Kuyumcu Belgesi almak için Gelişim TEST gibi kuruluşlara başvurarak bu belge alınabiliyor. Bu belge hem bir mesleki bir ehliyet niteliği taşırken, hem de e-devlet’e kayıtlı bir belge olması, AB ülkelerinde geçerli ve ulusal yeterliliği temsil eden bir belge özelliği de taşıması açısından önem taşıyor.

Yasa gereğince kuyumcu ustalık belgesi yerine de geçecek olan kuyumcu mesleki yeterlilik belgesialmak isteyenler, teorik yani yazılı ve pratik yani uygulamalı iki sınava girmek zorundadır. Sınavlara katılan ve sınavlarda başarılı olanlar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanıyor.

Galerici Yeterlilik Belgesi

Gelişim Test galeri yetki belgesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi ; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok meslek dalı için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi, oto alım satımı yapan ve galeri işleten kişiler ile ikinci el araç alımı satımı yapan kişi ve kurumları için de zorunlu hale getirildi.

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Zorunlu hale getirilen bu belge ile birçok kişi galeri açarak kendi işinin patronu olmak isterken galerici mesleki yeterlilik belgesiolmadan bu işleri yapmak olanaksız hale geldi.

Bir nevi oto alım satım belgesi olarakta bilinengalerici yeterlilik belgesini almak için Gelişim TEST’e başvura bilirsiniz.

Galerici Yeterlilik Belgesini almak isteyen motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu teorik sınavı ve pratik uygulamalı sınavlara girerek bu sınavlardan başarılı olunması gerekiyor. Bu sınavlardan başarılı olanlar, bu belgeyi almaya hak kazanıyor.

Online Eğitim ile E-Devlette Sertifika

Anlaşmalı olduğu birçok devlet ve özel üniversite ile 3000’i aşkın meslekte sertifikalandırma hizmeti devam ediyor. Başvuru yapan aday önce üniversite onaylı eğitimine sonrasında üniversite onaylı sertifikasına sahip oluyor. Bu süreçte Gelişim TEST güvenilir bir şekilde hizmet veriyor. Güzellik, Hijyen, Arıcılık, İnşaat, Tekstil, Sanayi, Metal, Makine, Arıcılık vb birçok meslekte, mesleki sertifikanızı almak için başvuruda bulunabilirsiniz.