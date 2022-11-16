​Evde Diş Ağrısına İyi Gelen 5 Bitkisel Çözüm

Diş ağrısının nedeni birçok durumdan kaynaklı ortaya çıkabilecek bir semptomdur. Tüm bu durumlar arasında diş çürüklüğü, dişin içerisindeki yapısında inflamasyon (iltihaplanma) meydana gelmesi, apse, diş bütünlüğünde bozukluk, diş eti rahatsızlıkları ve diş hassasiyeti gibi sorunlara daha sık rastlanmaktadır. Peki, diş ağrısına ne iyi gelir evde yazımıza da göz atarak faydalı bilgiler edinebiliriz.

Günün yoğunluğu esnasında ani bir şekilde diş ağrısının oluşmasıyla beraber,İzmir SEO Uzmanı İrem Özdemir, diş ağrısına ne iyi konusunun internette en çok aratılan konu başlıklarından bir tanesi olduğuna dikkat çekmiştir.

Diş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

REKLAM

·Diş eti rahatsızlıkları, bu yapıların çeşitli mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmesiyle birlikte tanımlanmaktadır. Özellikle de gingivit olarak adlandırılan durumun gelişmesiyle birlikte diş etlerinde iltihaplanma ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da kızarık ve ödemli görünmesi söz konusu olabilmektedir. Diş eti rahatsızlıklarına uygun bir şekilde müdahale edilmemesi durumda zamanla kemik kaybı ve diş eti hasarıyla sonuçlanabilmektedir. Diş etiyle bütünlük bozulması, bu noktalarda bakterilerin çoğalmasının kolay olmasında etki göstermektedir.

·Diş çürüğü, dişlerin dışında olan mine tabakasında erozyon ve kavitasyon ortaya çıkması olarak tanımlanır. Diş ağrısında sürekli olarak karşılaşılmakta olan sorunlardan biridir. Bakterilerin ortaya çıkmasını sağlayan yapışkan yapılar olan plakalar, gıdalarla irlikte alınan ve ağız içerisinde birikmekte olan şekerli partiküllerle beslenen bakterilerin meydana gelmesini sağlayan asit gibi nedenlerle oluşmaktadır. Bakterilerin bu metabolik aktivitesi esnasında oluşan asidik ortam diş minesinde zayıflama ve hasar yaratabilmektedir. Zamanla bu hasar ilerlemesiyle kavitasyon olarak isimlendirilmekte olan boşlukların oluşmasıyla sonlanır. Kavitasyonlar başlangıç olarak ağrısız olur ancak diş kaybının dişin orta kısmında ilerlemesiyle birlikte hassasiyet şikayetlerinin oluşmasına da sebep olabilmektedir.

REKLAM

·Diş ağrısının nedenlerinin bir diğer sebepleri ise; çatlak dişler, diş apsesi, gömülü diş, migren gibi belirli baş ağrıları ve çene, kafatası arasındaki eklem veya kaslarda meydana gelen problemler olarak yer almaktadır.

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir Evde

·Gargara ve tuzlu su: Su, içerisine tuz ilave edildiğinde doğal bir antiseptik haline gelmektedir. Dişlerin arasında biriken yemek kalıntıları, bir sonra dişte ağrıların oluşmasına neden olur. Tuzlu suyla gargara yapılması durumunda bu kalıntılar azalmaktadır. Suyun içerisindeki tuz aynı zamanda dişteki iltihabın azalmasına da yardımcıdır. Ağızda yaraların olması durumunda bu karışım onlara da iyi gelmektedir.

REKLAM

·Soğuk kompres: Soğuk kompres, ağrısının oluştuğu bölgede uygulanmaktadır. Fakat bu sadece geçici bir çözüm olacaktır. Ağrı olan bölgede soğuk kompresle uyuşturulmakta ve kan damarları daralmaktadır. Bu durumda da ağrının hafiflemesine yardımcıdır. Fakat soğuğun etkisi geçmesinden sonra ağrı hissiyatı devam edebilmektedir.

·Sarımsak: Sarımsak da doğal antibiyotiklerden biridir. Yeterli miktarda kullanımı sağlanması durumda diş ağrısının azalmasına yardımcı olmaktadır. Bunu dişteki plak oluşumuna sebep olan zararlı bakterileri ortadan kaldırmada sağlar. Sarımsağın aynı zamanda ağrı kesici bir özelliği de bulunmaktadır. Sarımsağın kullanımından önce ezilerek macun haline getirilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise bu karışım ağrısının ortaya çıktığı bölgede uygulanmaktadır. Sarımsak, isteğe göre ağrı olan dişlerin arasında çiğnenerek de tüketimi sağlanabilir.

REKLAM

·Karanfil yağı: Karafil, içerisinde öjenol yer almaktadır. Öjenol, doğal antiseptiklerden biridir. Karafil yağı bu içerik sayesinde diş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Tuzlu suda olmasıyla birlikte karanfil yağı da gargara şeklinde uygulanabilmektedir. Bu durumu iltihabı baskılamasıyla yapmaktadır. Karanfil yağı, aynı zamanda uyuşturucu etkisi de gösterir. Bu etkileriyle birlikte karanfil yağı uzun yıllardan itibaren diş ağrısı için kullanımı sağlanır. Küçük bir kaba bir damla karanfil yağı ilave etmek yeterli olacaktır. Karanfil yağı bunun dışında sarımsakta yer alması gibi ağrı olan bölgenin üzerinde de uygulanabilmektedir. Fakat yağı direkt dişin üzerine uygulamak yanlıştır. Karanfil yapının ufak bir pamuk üzerine dökerek kullanımını sağlamanız mümkündür. Bu yöntemi gün içerisinde birkaç kez uygulamanız önerilir.