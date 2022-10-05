Yedek parça nedir?

Yedek parça genellikle otomotiv sektörü için kullanılan bir terimdir. Bu terim aracın bozulan parçasının yerine konulan yeni parçayı ifade eder. Yedek parça kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar orijinal yedek parça ve yan sanayi yedek parçadır. Araç için en doğrusu orijinal yedek parçadır.

Sürücü aracını kullanırken ya da araç park halindeyken parça işlevini yerine getirmemeye başlayabilir. Bu durumda işlevini yerine getirmeyen parçanın yedek parça ile değiştirilmesi gerekir. Ancak aracın markası ne olursa olsun orijinal yedek parçanın tercih edilmesi öneriliyor.

Ford yedek parça değişimi de diğer markaların parça değişimi gibi ustalık gerektiren bir işlemdir. Bundan dolayı değişecek parçanın doğru bir şekilde monte edilmesine özen göstermek gerekir. Aksi halde araç sahipleri ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu da sürücüler için yüksek maliyet anlamına gelebiliyor.

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Yedek parça alacak kişiler satın alacağı ürünü iyi incelemelidir. Çünkü bazı ürünler doğru paketlenmediği için zarar görmüş olabiliyor. Zarar gören yedek parçalar ise aracın tam performansını gösterememesine neden olabilir.

OEM ürün nedir?

Yedek parça arayışına girenler OEM ürün terimiyle karşılaşabiliyor. OEM ürün otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılır. Orijinal ürün üreticisi tarafından üretilen bu parçalar araç ile bire bir uyumludur. Araç ile bire bir uyumlu olduğu için OEM ürünler aracın performansını olumsuz olarak etkilemez.

Egzoz sistemi, fren sistemi ya da mekanik parçalar OEM ürünlere dahildir. Her türlü marka OEM ürün üretir. Ford da bu OEM ürün üreten markalardan birisidir. Bireyler Ford Taunus yedek parça arayışına girerek OEM ürünlere ulaşabiliyor.

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OEM ürün orijinal parça ile bire bir aynıdır. Orijinal parça ile aynı nitelikte olduğu için yan sanayi ürünlere göre biraz daha yüksek fiyattan satılabilir. Buna rağmen pek çok sürücü yan sanayi ürün yerine OEM ürünleri satın alır.

OEM ürün toplum içerisinde oldukça güvenilir olarak nitelendirilir. Direkt olarak aracı üreten marka tarafından üretilmesi bu güvenirliğin sağlanmasını direkt olarak etkiler.

Yedek parça alırken dikkat edilmesi gerekenler

Araçların belli parçalarının belli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Belirlenen aralıkta parçanın değişmemesi durumunda araçta performans düşüklüğü, yakıt tüketiminin artması gibi problemler görülebilir. Bu sıkıntıyla karşılaşmamak için yedek parçaları satın almak ve deforme olan parçayla değiştirmek gerekir. Ancak yedek parça alırken bazı kısaslara özen göstermek gerekir.

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Yedek parça alırken dikkat edilmesi gereken ilk detay kalitesiz ürünleri satın almamaktır. Kalitesiz ve niteliksiz parçalar araca zarar verir. Ford yedek parça arayışına giren sürücüler bu kısasa dikkat etmeyi ihmal etmez.

Yedek parça alırken dikkat edilmesi gereken diğer bir detay ise aracın güvenliğini olumsuz etkilemeyen parçaların satın alınmasıdır. Araç güvenliğine zarar veren parçalar sürüş deneyimini azaltır.

Ford yedek parça nasıl seçilir?

Ford yedek parça satın alacak kişiler malzemeyi nasıl seçeceğini detaylı olarak araştırabiliyor. Ford sahipleri aracı için yedek parça seçerken ilk olarak bozulan parçayı incelemelidir. Bozulan parçanın incelenmesiyle arıza daha doğru öğrenilebiliyor. Bozulan parça ile tıpa tıp uygun, kaliteli ve aracı yormayan parçalar tercih edilmelidir.

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Ford yedek parça seçerken alınacak malzemenin üretim yılı göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim yılı eski olan ürünler zamanla deforme olabiliyor. Çünkü uzun yıllar rafta kalan ürünler uzun kullanım ömrüne sahip değildir. Bu da sürücüler için ekstra maddi yük anlamına gelebilir.

Ford yedek parça arayışına giren kişiler aracın mental sağlığına zarar vermeyecek parçaları satın almalıdır.

Ford yedek parça fiyatları

Ford yedek parça fiyatları kullanılacak parçanın işlevine göre değişir. Bulunması zor bir parçaysa ya da araç için önemli bir parçaysa fiyat biraz daha yukarı çıkabiliyor. Bunun yanında standart donanımla üretilmiş ve kolay bulunabilen bir parçaysa fiyatı standart seviyelerde olur. Ancak ürünlerin fiyatını belirleyen tek kısas bu değildir.

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Ford oldukça büyük bir markadır. Markanın birçok farklı modeli olduğu için fiyatlar modele göre değişebilir. Ford focus yedek parça fiyatları ile Mondeo yedek parça fiyatları aynı olamaz.

Ford yedek parça fiyatları markanın politikasına, satış stratejisine ve kaliteye bağlı olarak değişir.

Ford Connect yedek parça fiyatları diğer Ford modellerinin fiyatlarına göre biraz daha düşüktür.

Sonuç

Gerek şehir içi gerekse uzun yol sürüşlerinde güvenilir bir yolculuk için doğru yedek parçanın seçilmesi şarttır. Ancak yedek parçanın doğrusunu ve kalitesini bulmak için güvenilir işletmelerden alışveriş yapmak önemlidir. Ford yedek parça arayışına giren kişiler onlineyedekparca.com sitesi üzerinden kaliteli ve ihtiyaç duyulan parçaya ulaşabiliyor.

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onlineyedekparca.com sitesi yalnızca Ford markası için hizmet vermez. Sitede birçok farklı araç markasının yedek parçaları vardır. Hem Ford yedek parça arayışına giren sürücüler hem de farklı marka araca sahip olanlar siteden hizmet alabiliyor.

onlineyedekparca.com üzerinden yapılan alışverişlerde vade farksız 4 taksit seçeneği vardır. Vade farksız 4 taksit imkanı ile sürücüler bütçesini yormadan alışveriş yapabilir.