İleri sürüş teknikleri sertifikası nasıl alınır?
Bu meslekleri icra etmek için konu ile ilgili bir sürüş eğitimi almak şarttır. Zira makam şoförü aranan kurumsal firma ve kamu kurumlarının iş ilanlarına bakıldığında makam şoförlüğü eğitimi, profesyonel sürüş teknikleri eğitimi sertifikası, itfaiye ve ambulans şoförlüğü için ileri sürüş teknikleri sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunluluk olmayan kurumlarda ise bu sürüş eğitimi sertifikası bulunan kişiler tercih sebebi olacak ve işe kabul etme olanakları çok yüksek olacaktır.
İleri sürüş teknikleri sertifikası almak için bir sürücü akademisine başvurmanız yeterlidir. Konu hakkında belgesi tüm kurumlarda geçerli, en yetkili kuruluş ise ileri sürüş akademisi firmasıdır.
firmaları listelenmiştir.
Bu listeye göre İleri sürüş eğitimi almak için İleri Sürüş Akademisi firmasının yanı sıra Yiğit Dedeoğlu Akademi ve Türk Sürüş Akademisi firmalarını da tercih edebilirsiniz. Bu kurumlardan alacağınız sertifikalar tüm özel ve kamu kuruluşlarında makam sürücülüğü, ambulans sürücülüğü ve şoförlük mesleği için iş başvurularında geçerli, onaylı sürüş sertifikalarıdır.