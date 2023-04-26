İleri sürüş teknikleri sertifikası nasıl alınır?

Makam şoförlüğü mesleğine giriş yapmak için

olarak anılan Profesyonel Sürüş Teknikleri eğitimine katılmanız ve sertifikasını almanız gerekir. Bu eğitimin içerisinde Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri, İleri Sürüş Teknikleri, Vip Sürüş Teknikleri, Anti Terör Sürüş Teknikleri, Ekonomik Sürüş Teknikleri ve Profesyonel Sürüş Teknikleri gibi modülleri barındırır ve eğitim süresince sürüş teknikleri ile mesleğin en ince detaylarını öğrenir ve sertifika alarak eğitiminizi tescil ettirebilirsiniz.