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Özel

İleri sürüş teknikleri sertifikası nasıl alınır?

Günümüzde artık hemen her mesleği icra etmek için mesleki yeterlilik sertifikası ve eğitim sertifikalarına ihtiyaç vardır. Geçmişte şoförlük bir meslek olarak kabul edilmezken günümüzde artık makam şoförlüğü, özel şoförlük, ambulans şoförlüğü ve itfaiye şoförlüğü gibi çeşitli dallara ayrılmıştır.

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14:48 . 26/04/2023 الأربعاء
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İleri sürüş teknikleri sertifikası nasıl alınır?

İleri sürüş teknikleri sertifikası nasıl alınır?

Bu meslekleri icra etmek için konu ile ilgili bir sürüş eğitimi almak şarttır. Zira makam şoförü aranan kurumsal firma ve kamu kurumlarının iş ilanlarına bakıldığında makam şoförlüğü eğitimi, profesyonel sürüş teknikleri eğitimi sertifikası, itfaiye ve ambulans şoförlüğü için ileri sürüş teknikleri sertifikası zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunluluk olmayan kurumlarda ise bu sürüş eğitimi sertifikası bulunan kişiler tercih sebebi olacak ve işe kabul etme olanakları çok yüksek olacaktır.

Makam Şoförü olmak için ne yapmak gerekir?
Makam şoförlüğü mesleğine giriş yapmak için
olarak anılan Profesyonel Sürüş Teknikleri eğitimine katılmanız ve sertifikasını almanız gerekir. Bu eğitimin içerisinde Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri, İleri Sürüş Teknikleri, Vip Sürüş Teknikleri, Anti Terör Sürüş Teknikleri, Ekonomik Sürüş Teknikleri ve Profesyonel Sürüş Teknikleri gibi modülleri barındırır ve eğitim süresince sürüş teknikleri ile mesleğin en ince detaylarını öğrenir ve sertifika alarak eğitiminizi tescil ettirebilirsiniz.
İleri Sürüş Sertifikası nereden alınır?

İleri sürüş teknikleri sertifikası almak için bir sürücü akademisine başvurmanız yeterlidir. Konu hakkında belgesi tüm kurumlarda geçerli, en yetkili kuruluş ise ileri sürüş akademisi firmasıdır.

Ayrıca 0850 840 1 500 numaralı kurumsal whatsapp hattından sorularınızı ileterek eğitim kaydı yapabiliyor ve size atanan ileri sürüş teknikleri uzmanı ile eğitimlerinizi tamamlayarak eğitimin sonunda sertifikanızı alabiliyorsunuz. Bu sürüş okulunun Türkiye’de ilk ve tek
almanızı sağlayacak online eğitim platformu da bulunmaktadır.
İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Veren Kurslar
Trafik, ulaşım ve lojistik haberleri sitesi Haber
tarafından en iyi sürüş akademisi

firmaları listelenmiştir.

Bu listeye göre İleri sürüş eğitimi almak için İleri Sürüş Akademisi firmasının yanı sıra Yiğit Dedeoğlu Akademi ve Türk Sürüş Akademisi firmalarını da tercih edebilirsiniz. Bu kurumlardan alacağınız sertifikalar tüm özel ve kamu kuruluşlarında makam sürücülüğü, ambulans sürücülüğü ve şoförlük mesleği için iş başvurularında geçerli, onaylı sürüş sertifikalarıdır.


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