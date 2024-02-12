İstanbul En İyi 10 Lazer Epilasyon Merkezi ve Fiyatları 2024

Lazer epilasyon, tüy dökmeyi veya tüy miktarını azaltmayı amaçlayan bir kozmetik prosedürdür. Bu yöntemde, lazer ışığı cilt yüzeyinden geçerek saç folikülünü ısıtır ve böylece büyümesini engeller. Lazer epilasyon, diğer tüy alma yöntemlerine kıyasla daha uzun süreli sonuçlar, daha az tüy çıkışı ve genellikle daha az ağrı gibi birçok avantaja sahiptir.