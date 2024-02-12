İstanbul En İyi 10 Lazer Epilasyon Merkezi ve Fiyatları 2024

Lazer epilasyon, tüy dökmeyi veya tüy miktarını azaltmayı amaçlayan bir kozmetik prosedürdür. Bu yöntemde, lazer ışığı cilt yüzeyinden geçerek saç folikülünü ısıtır ve böylece büyümesini engeller. Lazer epilasyon, diğer tüy alma yöntemlerine kıyasla daha uzun süreli sonuçlar, daha az tüy çıkışı ve genellikle daha az ağrı gibi birçok avantaja sahiptir.
Nasıl İşler:
Lazer epilasyon, saç folikülünü hedef alan lazer ışığının melanin pigmentlerini absorbe etmesiyle çalışır.
Melanin, saç rengini belirler. Lazer ışığı, melanini hedef alarak ısı üretir ve saç foliküllerini tahrip eder.
Lazer ışığının kontrast oluşturması nedeniyle, lazer epilasyon açık tenli ve koyu saçlı kişilerde daha etkili olabilir.
İşlem öncesi, kişinin cildi ve saç tipine göre en uygun lazer ayarı belirlenir.
Lazer cihazı, cilt yüzeyine bir soğutma jel uyguladıktan sonra belirli bölgelere uygulanır.
İşlem sırasında yanma veya rahatsızlık hissedebilirsiniz.