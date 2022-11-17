Özel Kanal Tedavisi nedir, nasıl yapılır?
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Kanal Tedavisi nedir, nasıl yapılır?

Çürümüş veya enfekte olmuş dişi ya da dişleri kurtarmak adına gerçekleştirilen bir işlem olan kanal tedavisi, diş çürüklerine dolgu ile yapılabilecek müdahalelerin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulmaktadır. Acılı ve ağrılı bir diş çürüğü varsa ya da iltihaplanma bulunuyorsa da acil müdahale gerekebilmektedir.

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Kanal Tedavisi nedir, nasıl yapılır?
​Kanal Tedavisi nedir, nasıl yapılır?

İlerlemiş olan diş çürümelerinde ve travma zamanlarında hastaların rahatsızlık duyduğu hassas işlemlerden bir tanesi kanal tedavisidir. Bu tedavi yöntemi ile köklerde ve dişin hemen üst kısmında yer alan sinir ve damarlar dış bölüme alınarak yerinde dolgu malzemeleriyle boşluklar kapatılmaktadır.

Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal tedavisi özellikle diş çürükleriyle ortaya çıkabildiği gibi kişinin genetik olarak ağız yapısıyla da doğrudan orantılıdır. Dişlerde zamanla ortaya çıkan madde kayıplarıyla birlikte oluşan damar ve sinir dokuları, dişten uzaklaştırılarak üst ve kök kısımlarının dolgu ile tedavi edilme yöntemi kanal tedavisi olarak adlandırılır.

Diş anatomisi genel anlamda üç ayrı kısımda incelenmektedir. Özellikle üçüncü bölümde bulunan ve “odacık” olarak adlandırılan kısımda diş çürüklerindeki hasarlar buralara ulaşmadığından dolu yöntemine gidilmektedir. Odacığın etkilenmesi durumlarında ise kanal tedavisinden başka yöntem bulunmamaktadır.

Diş hastalıkları denildiğinde akla gelenlerden biri de şiddetli ağrılardır. Ancak bazı durumlarda hastalar ağrı hissetmeyebilir. Sağlık söz konusu olduğundan hiçbir belirti vermeden başlayan diş çürükleri zamanla ilerlediğinden travmalara da neden olabilmektedirler. Bu sebeple diş sağlığını koruyarak diş kaybını en aza indirgemek adına ağrı veya bir belirti olmadan da belli aralıklarla mutlaka bir diş hekimine görünmekte fayda bulunmaktadır.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş çürükleriyle başlayan hasar için diş dokusu alınarak yerine koyulan malzemelerle kayıp dokuların tamamlanma işlemi “dolgu tedavisi” olarak bilinmektedir. Eğer ki ağızda bulunan çürük dokusu, dişlerin sinir ve damarların yer aldığı odacığa ulaşmadığı durumlarda kanal tedavisi yöntemine gidilmektedir.

Köklerde ve dişin hemen üst kısmında bulunan damar ve sinir dokuları dışa alınarak yerine dolgu malzemeleri yerleştirilerek yapılan işlem, kanal tedavisidir.

Kanal tedavisinden adımlar şu şekildedir:

• Öncelikle ön dişin arka tarafından ya da azı veya küçük azı dişlerinin korununda bir delik açılarak işleme başlanır.

• Hastalıklı olan pulpanın çıkarılması sonrasında bu boşluk ve kök kanalları temizlenerek genişletilir ve kanal dolgusu adına şekillendirilir.

• Birden çok seansa ihtiyaç duyulması durumunda seanslar arasında dişi korumak adına kuronda açılan deliğe geçici olarak dolgu işlemi gerçekleştirilir.

• Daha sonrasında geçici dolgu yerinden çıkarılarak, pulpa boşluğu ve kanal, kalıcı olarak doldurulur. Güta Perka adı verilen konik uçlu, kauçuk bir malzeme buradaki kanalların her biri içerisine sokularak genellikle simanla yerine yapıştırılır. Bazen de yapısal destek adına kanalın içerisine metal ya da plastik çubuk konulabilmektedir.

• Son adımda ise doğal görünümünü ve şeklini eski haline getirebilmek adına dişin üzeri kronla kaplanır. Eğer ki diş kırılmışsa korunu yerleştirmeden hemen önce dişi onarmak için post uygulaması için yapılabilmektedir.

Kanal Tedavisi Esnasında ve Sonrası Ağrı Hissedilir Mi?

Kanal tedavisine başlanmadan önce diş ve çevresindeki dokular lokal anesteziyle uyuşturulmaktadır. Bu sebeple kanal tedavisi esnasında hasta kesinlikle diş ağrısı hissetmemektedir. Ancak yine de enfeksiyon kaynaklı ağrılar zaman zaman hissedilebilir. Bu gibi durumlarda ise diş hekimleri gerekli önlemleri alarak kanal tedavisi işlemini ağrısız bir hale getirebilmektedirler.

Kanal tedavisi çok hassas bir işlem olduğundan dolayı gerekli ve doğru bir tedavi yöntemiyle bu işlem sonrasında hastalarda ya hiç ağrı hissi olmaz ya da bu ağrılar minik sızı şeklinde duyulur. Bu gibi durumlarda ise diş hekiminizin onayı ile ağrı kesici ilaçlar kullanılabilmektedir.

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