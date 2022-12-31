​Kiralık villalara olan talep her geçen gün artıyor!​

Yani tatil tercihleri daha güvenli ve konfor alanı yaratılabilecek olan seçeneklerden yana kullanılıyor. Günümüzde kiralık villa tatilinin en güvenli ve en konforlu tatil seçeneklerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, kiralık villa tatilinin ne gibi avantajları var ve hemen kiralık villa bulabilmek için ne yapmanız gerekiyor?

Kiralık villa tatili ile konfor alanınızı yaratın!

Pek çok insanın bir arada vakit geçirdiği alanlar, hem gözlerden uzak bir tatil yapmak hem de sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratmak mümkün olmaz. Özellikle muhafazakâr ailelerin, balayı çiftlerinin ya da gözlerden uzak kalmak isteyen insanların beklentilerini karşılayamayabilir. Oysa kiralık villa tatili ile hem gözlerden uzak olmak hem de hijyenik ve sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak mümkündür. Elbette bir kiralık villa tatilinin getirileri yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kiralık villalarda yararlanabileceğiniz çok sayıda farklı imkân mevcut.

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Villa tatili yapmak için günlük, haftalık, aylık ya da sezonluk kiralama yapılabilir. Villaların etrafı son derece korunaklı olduğu için havuz bölgesinin ya da villanın herhangi bir noktasının görülmesi söz konusu değildir. Villaların tamamında açık havuz bulunurken, bazılarında ise kapalı havuz hizmeti de bulunur. Ayrıca buzdolabından çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden ütüye, tüm mutfak eşyalarından yatak odası gereksinimlerine kadar ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kiralık villaların içinde bulabilirsiniz. Yani tek yapmanız gereken bir villa kiralamak ve ardından tatilinizin keyfini çıkarmaya başlamaktır.

Aradığınız kiralık villayı kolayca bulun!

Türkiye’nin hemen hemen her noktasında, isterseniz manzaraya hâkim bir tepe noktasında isterseniz denizin hemen kenarında konumlanmış bir villayı bulmak Tatil Villacınız ile mümkün. Örneğin Kalkan’ın tepe noktasında bir villa kiralayarak eşsiz manzaraya hâkim bir tatil yapabilir, Patara’nın kum tepelerine yakın bir noktada hayal ettiğiniz tatili planlayabilirsiniz. Antalya’nın Kalkan, Patara ve Kaş, Muğla’nın Fethiye, Göcek, Ortaca ve Bodrum bölgelerinde farklı özellikler sunan çok sayıda villadan kendiniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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Seçebileceğiniz kiralık villalar arasında çok sayıda kategori mevcut. Örneğin muhafazakâr villalar, balayı villaları, deniz manzaralı villalar, doğa içerisinde villalar, çocuk havuzlu villalar, evcil hayvan izinli villalar, kapalı havuzlu villalar ve jakuzili villalar da dahil olmak üzere çeşitli kategori seçeneklerine göz atabilirsiniz. Ayrıca sahip oldukları özelliklere göre bir kategori seçimi yapmak da mümkün. Yani deniz manzarası, fitness, buhar odası ve bahçe salıncak gibi özellikler talep ediyorsanız, yalnızca içerisinde bu hizmetler bulunan villaları sıralayabilir, bu villalar arasından bir seçim yapabilirsiniz.

Villa tatilinin avantajları nelerdir?

Villa tatili gözlerden uzak bir tatil yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi seçenek. Elbette sunmuş olduğu tek avantaj gözlerden uzak olması değil. Bir villa tatili yapmanın getirdiği öne çıkan avantajlarını şu şekilde listelemek mümkün:

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●Yalnızca size özel, kahvaltı ya da yemek sırasına girmek zorunda olmadığınız, tüm havuz kenarındaki tüm şezlongların sizin için ayrıldığı bir tatil yapma imkânınız olur.

●Düzenlediğiniz bir mangal partisi, doğum günü etkinliği, romantik bir akşam yemeği ya da huzurlu bir dinlencenin başka insanlar tarafından bölünmesi söz konusu değildir.

●Villa tatili sunmuş olduğu konfor ve fiyatlar bakımından değerlendirildiğinde çok daha ekonomiktir. Ayrıca sahip olduğunuz bütçeye göre çok sayıda ve farklı özelliklere sahip villa listelemeniz mümkündür.

●Bir yandan hayal ettiğiniz tatili yaparken bir yandan da kendinizi evinizde hissedersiniz.

●Bazı oteller çocuk kabul etmez ya da bazı aileler çocukları ile otellere gitmekten imtina eder. Oysa kiralık villalarda aileler çocukları ile sorunsuz bir tatil imkânı yakalayabilir.

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●Villaların etrafı korunaklı olduğu için havuza girip çıkarken ya da diğer etkinliklerde mahremiyet üst seviyededir.

Yalnızca bu avantajlar bile neden bir villa tatili yapmanız gerektiğini açıklar niteliktedir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta da villa kiralama hizmetini nereden alacağınızdır. Güvenilir ve başarılı bir villa kiralama firması ile çalışmak, yapacağınız tatilden maksimum keyif almanızı sağlar.

Villa nereden kiralanır?

Sorunsuz ve keyifli bir villa tatili yapmanın koşulu yalnızca güzel bir villa bulmak değil, bulduğunuz villayı güvenilir bir firmadan, uygun fiyatlarla kiralamaktır. Villacınız; “11098 sicil numarası” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesidir. Ayrıca kiralama işlemi yapacağınız firmanın seçim yapmanızı kolaylaştırmak için çeşitli alternatifler sunması ve villalarla ilgili doğru ve nitelikli bilgiler paylaşması önemlidir. Kısacası kiralayacağınız villa ile ilgili kafanıza hiçbir soru işaretinin kalmamış olması gerekir. Böylelikle siz de başka sorunlarla uğraşmaz ve yalnızca yapacağınız tatile odaklanabilirsiniz.

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Seçtiğiniz villa kiralama firmasının web sitesinin arayüzü büyük önem taşır. Bir web site içerisinde aradığınız her şeye kolayca ulaşabilmeniz gerekir. Bu da il, ilçe, villa türü ve özellikler gibi farklı kategori seçeneklerinin olması ile mümkündür. Ayrıca bütçenize göre bir listeleme yapabilmeniz ve kafanıza takılan soruları sorabilmek için telefon aracılığıyla istediğiniz zaman ulaşabilmeniz gerekir. Tüm bunlar villa kiralayacağınız firma ile aranızda bir güven ortamı oluşmasına yardımcı olur. Eğer siz de güvenli bir villa kiralama hizmeti almak ve hayalinizdeki tatile kolayca ulaşmak isterseniz, güvenilir firmanız villaciniz.com.tr sizleri bekliyor!