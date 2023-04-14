Konjonktivit Nedir?

Konjonktivit , halk arasında daha çok kırmızı göz hastalığı olarak bilinen bir göz sağlığı sorunudur. Gözün iç bölümünde göz akını örten şeffaf bir doku bulunur. Bazı durumlarda bu dokuda çeşitli nedenlerden dolayı enfeksiyon oluşur ve bu enfeksiyon nedeniyle göz içinde kanama gerçekleşir. Konjonktivit, aslında temel olarak gözün beyaz kısmını kaplayan ve koruma işlevini yerine getiren dokuya verilen isimdir. Bu bölümde yaşanan göz sağlığı sorunu da genel olarak aynı isim de anılmıştır. Bununla birlikte bu hastalık halk arasında daha çok kırmızı göz hastalığı olarak bilinir. Konjonktivit, hatalığın ortaya çıkma nedenine bağlı olarak farklı tiplerde sınıflandırılır.

Konjonktivit Belirtileri Nelerdir?

Konjonktivit belirtileri, çoğunlukla gözle görülür ölçüde belirgindir. Dolayısıyla bu belirtilerin ortaya çıkması halinde uzman göz doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca hastalığın ortaya çıkma nedenine bağlı olarak bulaşıcı niteliklere sahip olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Konjonktivitin belirtileri genel olarak şu şekildedir:

• Uyku esnasında kesintisiz olarak göz akıntısı yaşanması,

• Çapaklanma, sulanma ve gözde kanlanma,

• Kirpiklere belirgin bir şekilde yapışan iltihaplar,

• Işığa karşı üst düzey hassasiyet,

• Göz kapağında açık biçimde gözlemlenen şişlikler,

• Gözlerde üst düzeyde hissedilen batma ve yanma,

Tüm bu belirtilere ek olarak yüksek düzeyde kaşıntı isteğinin oluşması da yine konjonktivit belirtileri arasındadır. Diğer birçok göz sağlığı sorunuyla benzer komplikasyonlar oluşturması nedeniyle bu belirtilerin ortaya çıkmasında halinde, tanı koyulabilmesi adına mutlaka bir sağlık merkezine başvurulması önerilir.

Konjonktivit Neden Olur?

Konjonktivit, büyük oranda alerjik reaksiyonlara ve enfeksiyonlara bağlı olarak gelişir. Hastalığın ortaya çıkma nedeni aynı zamanda sınıflandırma ve konjonktivit tipleri açısından da belirleyicidir. Özellikle üst solum yolu enfeksiyonları konjonktiviti tetikleyen en önemli nedenlerdendir. Ayrıca hijyen ve sterilizasyon eksikliği de konjonktivite neden olur.

Kirli ya da pis ellerle gözün hassas bölgelerine temasta bulunmak yine konjonktivit oluşumuna neden olan başlıca durumlardandır. Buna ek olarak özellikle yaz ve ilkbahar aylarında polenler alerjik reaksiyona, dolaylı yoldan ise konjonktivite sebep olabilir. Ayrıca evcil hayvanların tüyleri, yoğun sigara dumanı bulunan kapalı ortamlar, göze çakan kum ya da kıl gibi yabancı maddeler de kırmızı göz hastalığının tetikler.

Konjonktivit Tipleri

Konjonktivit tipleri, hastalığın oluşma biçimine göre temel olarak üç şekilde kategorize edilir. Bunlar; “Viral Konjonktivit”, “Bakteriyel Konjonktivit” ve “Alerjik Konjonktivit” şeklinde sıralanır. Viral konjonktivit, adından da anlaşılacağı üzere çoğunlukla grip gibi viral hastalıkların gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan göz sağlığı sorunudur.

Bakteriyel konjonktivit, bakteri temelli hastalıklar sonucunda gelişen kırmızı göz hastalığıdır. Tüm konjonktivit tipleri arasında en tehlikeli olanı da budur. Bakteriyel hastalıkların neden olduğu kırmızı göz hastalığı tedavi edilmezse, çok daha ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Son olarak alerjik konjonktivit ise polen, evcil hayvan tüyü, toz veya benzeri türden etkenlere karşı alerjik reaksiyon gösteren kişilerde gözlemlenir.

Konjonktivit Bulaşıcı mıdır?

Viral ve bakteriyel temelli hastalıkların büyük bir bölümü bulaşıcı niteliktedir. Bu tarz mikroorganizmalar, yüzey alanlarına tutunarak ya da belli bir süre havada asılı kalarak insan bir diğer insana geçebilir. Öksürme, tıksırma, hapşırma, burun akıntısı, yakın temas ile konjonktivitin bir başkasına bulaşması olasıdır. Bununla birlikte alerjen temelli konjonktivit ise bulaşıcı değildir.

Konjonktivit Tedavisi

Konjonktivit tedavisi, çoğunlukla hastalığın tipine ve ortaya çıkma nedenine bağlı olarak planlanır. Enfeksiyonunun nedeninin tespit edilmesinin ardından göz doktoru tarafından tedavi sürecine başlanır. Hastalığın temel olarak özel bir tedavisi yoktur. Dolayısıyla belirti, komplikasyonlar ve şikayetlerin önlenmesi adına hekim tavsiyelerine ve yönlendirmelerine mutlaka uyulmalıdır



