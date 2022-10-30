​Netteservis Kombi, Klima ve Beyaz Eşya Servisi, Teknik Servis Hizmetler​

Güvenilir kombi tamircisi tercih ederseniz yapılan müdahale de doğru olur ve kombideki her türlü arıza kısa sürede tespit edilip onarılabilir.Yıllar içinde güvenilir kombi bakım hizmetleri ile bu alanda öncü firmalardan biri olan firmamız sayesinde kombilerinizde oluşabilecek her türlü arızaya hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz.

Klima Montaj

Klima, bu günlerde ülkemizde giderek daha popüler hale gelen ürünlerden biridir. İç mekan klimaları, etrafınızdaki havanın kalitesini ve sıcaklığını en üst düzeye çıkarır. Klimanın yaz aylarında yoğun olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bölgede rahatlık ve konfor yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hem evlerde hem de işyerlerinde sıklıkla kullanılan kombilerde, klima sisteminin yüksek verimini doğru ve kaliteli bir şekilde bakımı yapıldığı takdirde elde etmek mümkündür.

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Ayrıca klima montaj servisi için gerekli hizmetlerde bizimle iletişime geçerek uygun hizmeti satın alabilirsiniz. Klimanızın marka ve modeli ne olursa olsun bizimle iletişime geçebilir ve klimanızı hangi kata kurmanız gerektiğine bakmaksızın kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Montaj ekibimiz, klimanızın zeminlerinize veya duvarlarınıza zarar vermeden minimum hasarla çalışmasını sağlar.

Profesyonel Klima Montaj Hizmeti

Klima montajı söz konusu olduğunda, uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir firma ile çalışmak önemlidir. Bir klima kurulumu yapmanız gerekiyorsa, gerekli hizmetin sağlanması için lütfen bizimle iletişime geçin. Klima montajı konusunda uzman teknik kadromuz, klimanızın doğru konumlandırılmasını sağlayacak ve memnuniyetinizi sağlayacaktır.

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Teknik personelimiz, eviniz veya ofisiniz için klima sistemleri kurmanıza yardımcı olur. Yetkili kişi,klimanız için en uygun alanı belirleyecek ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Alabileceğiniz verimi düşürmemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Klima Yer Değiştirme Hizmeti

Klimanızın yerini değiştirmeniz gerektiğinde, klimanızın güvenliğini sağlayarak taşıma işlemini gerçekleştirmek için firmamızı tercih edebilirsiniz. Firmamız, klimalarınızı adresinizden başarıyla teslim almak ve kaliteli bir şekilde sevk edilmesini sağlamak için 7/24 hizmetinizdedir.

Sizler de uygun fiyatlı taşınma hizmetleri alabilmek için firmamızla iletişime geçebilir ve yüksek maliyetlerden kaçınmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Demontaj ve taşıma hizmetlerini en ucuz fiyatlarla sunan firmamız, taşıma sırasında oluşabilecek çeşitli hasarlara karşı önleyici tedbirler almaktadır. Profesyonel klima taşımacılığı hizmetlerine ihtiyacınız varsa dilediğiniz zaman firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

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Klima markanız ne olursa olsun klima taşımacılığı konusunda bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Tüm marka ve modellerdeki tecrübemizle, klima sisteminize gerekli müdahaleleri profesyonel düzeyde gerçekleştiriyor, bu hizmeti minimum hasarla sağlıyoruz.

Beyaz Eşya Servisi

Türkiye'de beyaz eşya tamircisi olarak güvenilir ve kaliteli bir hizmet ile sunuyoruz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi servisi yapmakta olan firmamız, alanında uzman sertifikalı profesyonellerden ve yenilik arayan uzmanlardan oluşan bir ekibe sahiptir.

Nette Servis Beyaz Eşya Servisinden 7/24 hizmet alabilirsiniz. Yedek parçalar için bir yıl garanti veriyoruz. Beyaz eşyaların bakım, onarım, tamirat ve servis hizmetleri firmamızın garantisi kapsamındadır.Yıpranmış, eskimiş veya hasar görmüş beyaz eşya parçaları yeni parçalarla değiştirilir ve servis personelimiz tarafından onarılır.

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Deneyimli ekibimiz ile cihazlarınızı yerinde inceleyip kusurlarını bulduktan sonra siz değerli müşterilerimize garanti süresi içerisinde ilk günkü gibi teslim ediyoruz. Nette Servis olarak tüm ekibimizin ilk tercihi her zaman müşteri memnuniyetidir.