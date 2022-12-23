​Rapunzel Masalları: Çocuğunuz Bu Masalları Çok Sevecek!

Rapunzel Masalları Farklı Konularla Karşınızda!

Prenses Rapunzel masalları , özellikle kız çocukları tarafından çok sevilen bir karakter ve onun maceralarına eşlik etmek onlar için büyük bir keyif. KondoSan YouTube kanalında Rapunzel karakteri bazen kuaför bazen ise dedektif oluyor. Çocuklar farklı meslek gruplarını hiç bu kadar eğlenceli şekilde tanımamıştı!

KondoSan’ın ebeveynler tarafından tercih edilmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Bu nedenleri sizler için aşağıda listeledik;

KondoSan TV, tüm animasyonları çocukların ilgisini maksimum düzeyde tutacak şekilde hazırlıyor.

Temel amaçları ise çocuğunuzun keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak.

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Çocuklar eğlenirken kendi yaşlarına uygun görüntülerle karşılaşıyor.

Düzenli olarak yayın yapması sebebiyle kanal takip edilebilir hale geliyor.

Bir YouTube kanalının takip edilmesindeki en büyük sebeplerden biri, düzenli olarak video paylaşıyor olmasıdır. KondoSan, herkes tarafından bilinen halk masallarını seri haline getirerek çocukların beğenisine sunuyor.





Yüzlerce Masal Tek Bir Kanal: KondoSan!

KondoSan, birbirinden farklı masalları animasyon ve seslendirmeleriyle zenginleştirerek kanalında paylaşıyor. 4 yıldır var olan kanalda çok geniş bir arşiv bulmanız mümkün. Üstelik hepsi kanalın kendi tarzında.

Çocuklar, animasyonlarda kullanılan karakterleri çok seviyor ve ilgiyle takip ediyor. Günlük eğlence vakitlerini böylece güvenle dolduruyorlar. Çocuğunuzu dilerseniz 8 dakikalık, dilerseniz 30 dakikalık videolarla mutlu etme imkanına sahipsiniz. Kanaldaki masal çeşitliliği, ebeveynlerin takip etmesi için bir diğer sebep.

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Çocuğunuza özel bir çizgi film kanalı hediye ettiğinizi düşünün çünkü görüntülerle zenginleştirilen videolar, çizgi film gibi izlenebilir. Böylece çocuklar en bilinen ve sevilen masalları çizgi film tadında eğlenerek öğreniyor. Siz de hemen abone olup bildirimleri aktif ederek yeni videoları takip edebilirsiniz.

Kondosan Masalları Kanalına Buradan Ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/@kondo...