​Saç Ekimi Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

Birçok kişinin merak ettiği konu, işlem gerçekleştikten ne kadar zaman sonra saçlarına kavuşabileceğidir. Genel olarak herkes hemen sonuçları görmek ister. Operasyonun sonuçları kişiden kişiye değişir. Farklı sebepler bu konuda etkilidir. Saç yapısından çevresel faktörlere kadar birçok husus saç ekiminin ne zaman etkili olacağını değiştirir.

Operasyon sonrasında sonuçları beklemek sabır isteyen bir durumdur. Çünkü biraz uzun süren bir süreçten bahsediyoruz. Bundan dolayı uzun bir vadeden sonra saçınızın gerçek görünüşünü görebilirsiniz.

Saç Ekimi Sonrası Süreç

Saç ekimi süreci uzun bir süreçtir. Operasyon sonrası yaklaşık olarak bir sene beklemeniz gerekir. Üstelik bu süreçte saçınız farklı evrelerden geçecektir, günden güne farklı farklı sonuçlar gösterecektir. Saç ekimi yaptıracak kişinin saç tipi ve dökülme oranı, saç dökülmesinin devam edip etmediği gibi faktörler doktor tarafından incelenir. Buna göre kişiye özel bir planlama oluşturulur. Saçekimi sonuçları ile ilgili değerlendirmeler bu faktörler dikkate alınarak yapılmalıdır.

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Süreç içinde genel olarak her kişi aynı aşamalardan geçer. Saç ekimi gerçekleştikten sonraki ilk iki haftalık süreçte saç ekiminin yapıldığı alandaki yaralar kabuk bağlamaya başlar. Tam olarak bu dönemde ekilen saç kökleri yerlerine tutunmaya başlar. Saç kökleri yavaş yavaş bu yeni alana uyum sağlarlar. Sonrasında şok dökülme süreci yaşanır. Ardından artık saçlar normal büyüme döngüsüne girer. Bundan sonrasında saçlar ayda 1-2 cm kadar uzayacaktır. Ancak ilk zamanlarda çıkan saçlar, normale göre biraz daha zayıf olacaktır.

Genel olarak saç ekiminde gerçekleşen süreçleri üç başlık altında değerlendirebiliriz. Bunları; ekilen saçların tutma süreci, şok dökülme süreci ve ekilen saçların büyüme süreci olarak açıklayabiliriz. Saçekimi sonuçları bu süreçlerin ardından tam anlamıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

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Ekilen Saçların Tutma Süreci

Ekilen saçların tutma süreci, saç ekiminden hemen sonra başlayan süreci kapsamaktadır. Yaklaşık olarak 5 ile 7 gün arasındaki süreçte ekilen saçların tutması beklenmektedir. Bir haftalık bu süre boyunca saç derisi normalden çok daha hassas olmaktadır. Buna bağlı olarak da mikroplara karşı da çok daha duyarlı bir hale gelmektedir. Bundan dolayı ekstra tedbir almak gerekecektir. Böylece saç derisi karşı karşıya kalacağı tehlikelerden korunmalı ve enfeksiyon önlenmelidir.

Doğru ve sorunsuz saç ekimi sonuçları için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler mevcuttur. Bunlara uyulması durumunda daha sağlıklı sonuçlar almak mümkün olacaktır. Ekilen saçların tutma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri şöyle sıralamak mümkündür:

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●Saç ekimi sonrası yıkamaiçin 3 gün beklenmelidir. Ancak bu kişi tarafından yapılmaz. Klinik yani bizler ilk yıkamayı gerçekleştiririz. Daha sonrasında ise saç ekimi yaptıran kişi, bunun için özel olarak üretilen şampuanlar ile saçlarını her gün yıkamalıdır.

●Saçlar yıkanırken şampuan bir ya da iki defa kullanılmalıdır. Yıkama işlemi yapılırken saç derisine hassas ve nazik hareketler uygulanmalıdır.

●Saçları kurutma işlemi de yıkama kadar hassas yapılmalıdır. Bu işlemde kesinlikle saç kurutma makinesi kullanmamalısınız. Havlu ile saçtaki nemliliği yavaş hareketlerle almalısınız.

●Bu süreçte özellikle, bir hafta boyunca kafa bölgenize herhangi bir darbe almamaya özen göstermelisiniz. Kafanızı gelebilecek herhangi bir darbeden korumalısınız.

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●Alkol ve sigara birçok operasyonda olduğu gibi burada dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Saç ekimi sonrası olan bu bir haftalık süreçte kesinlikle alkol ve sigara kullanmamalısınız. Çünkü tam olarak bu dönemde olan iyileşme sürecini olumsuz etkileyecektir.

●Uyku sırasında başınızın saç derisi yani operasyonun gerçekleştiği kısım yastık ile temas etmemelidir.

Tüm bu detaylar sağlıklı saç ekimi sonuçları için oldukça önemlidir. Saç ekimi yaptıran herkesin dikkate alıp uyması gereken faktörlerdir.

Şok Dökülme Süreci

Saç ekimi sonrası süreçte ikinci evre, şok dökülme sürecidir. Bu süreç geçici dökülme olarak da adlandırılır. İlk iyileşme sürecinin ardından saçların iyi bir şekilde çıkması için gerekli olan süreçtir. Saç tellerinin normal büyüme formuna ulaşması için şok dökülme yaşanır ve oldukça doğal bir süreçtir. Bu süreç, saç ekimi yapıldıktan yaklaşık olarak 1 ay sonra başlamaktadır. Burada saç kökleri aniden bir gecede dökülmez. Dökülme bir süreci içinde barındırır ve yaklaşık olarak 1 ile 2 ay içinde gerçekleşir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı insanlarda çok daha erken başlarken bazılarında daha geç başlar.

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Şok dökülme süreci boyunca da dikkat etmek gereken hususlar mevcuttur. Doğru saç ekimi sonuçları için bu hususlar dikkate alınmalıdır. Bunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

●Bu süreçte, ilk evrede olduğu gibi önerilen şampuanı kullanmaya devam etmelisiniz.

●Bu süreçte beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Bundan dolayı saç köklerini besleyecek bir beslenme programını uygulamanız önemlidir.

●İlk evredeki kadar ciddi olmasa da sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durmanızı önermekteyiz. Hatta bazı durumlarda bu gereklidir.

●Düzenli aralıklar ile saç derinize masaj yapmalısınız. Masaj sırasında yumuşak ve nazik hareketler uygulamalısınız. Ayrıca verdiğimiz ilaçları hiçbir şekilde aksatmamalı ve düzenli bir şekilde kullanmalısınız.

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●Duş alırken kafa bölgeniz çok basınçlı suya maruz kalmamalıdır. Ayrıca çok sıcak su kullanmamaya da dikkat etmeniz gerekir.

●Saç kesimi yapmak isterseniz kesinlikle ustura ve makine kullanmanızı önermiyoruz. Bunun için makas kullanımı çok daha uygun olacaktır.

Bu gibi küçük ama önemli detaylara özen göstermeniz gerekir. Saç ekimisonuçları için gerekli olan bu uzun süreci ancak bunlara dikkat ederek doğru bir şekilde atlatabilirsiniz.

Ekilen Saçların Büyüme Süreci

Ekilen saçların büyüme süreci saç ekiminin son evresidir. Asıl saç ekimi sonuçları burada kendisini göstermeye başlayacaktır. Saç ekiminin üzerinden 2 ay geçtikten sonra şok dökülme sona erer. Bundan sonraki süreçte saç kökleri gerçek anlamda büyümeye başlayacaktır. Dördüncü ayın ardından ise saç telleri artık uzamaya başlayacaktır. Bu uzamayla birlikte yavaş yavaş şekil dahi alacaktır. Altıncı aya gelindiğinde ise saç kökleri %50 ila %70 arasında bir oranda çıkmış olacaktır.

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Saçlar, sekizinci aydan itibaren normal büyüme döngüsüne girecektir. Buna bağlı olarak saçlar gürleşecek, kalınlaşacak ve en doğal halini almaya başlayacaktır. 12. ayın sonuna geldiğimizde saç kökleri normal seyrinde büyümeye devam edecektir. Saç ekimi sonuçları bu evreler ile ortaya çıkar. Biraz uzun bir süreçten bahsediyor olsak da sonunda kesin sonuç alınmaktadır.

Saç Ekimi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Kişinin kendi ile ilgili ya da yapılan uygulamayla alakalı olarak sonuçlar etkilenmektedir. İlk olarak sonuçları etkileyen önemli unsurlardan biri ekim sırasında uygulanan tekniktir. Daha sonra anatomik özellikler, saç yapısı ve genetik etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Kişisel bakım ve özen, beslenme düzeni, hijyen en önemli unsurlar arasında yer alır.

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Bunlar gibi birçok faktör saç ekimi sonuçları konusunda etkilidir. Buna bağlı olarak bu detaylara fazlasıyla önem vermeli ve süreç boyunca dikkat etmelisiniz. Çünkü iyi sonuçlar ancak böyle ortaya çıkacaktır.