​Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Her Dönem Yapılabilir mi?

Çoğu zaman yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerli olan tamamlayıcı sigortasının devamlılığını sağlamak için her yıl yenilemek gerekir. Tamamlayıcı sigorta poliçesi düzenlenirken alınan tekliflerde ödenecek prim belirlenmiş olur ve belirlenen tutar peşin olarak veya taksitle ödenebilir. Dolayısıyla ilk gün belirlenen prim tutarı poliçe sonuna kadar sabit kalır. Böylece sigorta yaptıran kişi yıl içinde beklenmeyen masraflarla karşılaşmamış olur. İhtiyaca uygun seçim yapıldığında tüketici lehine son derece avantajlı bir uygulama olan tamamlayıcı sağlık sigortası beklenmeyen sağlık problemleriyle karşılaşıldığında ödenmesi güç faturalarla karşılaşmanızı engeller.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Tamamlayıcı sigortayı yaptırabilmek için SGK kapsamında olmak gerekir. İşçi, memur, esnaf, çiftçi gibi kamuya ait sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan herkes bireysel olarak tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilir. Bu şekilde anlaşmalı özel hastanelerden hizmet almak istediğinde SGK tarafından ödenen limitin üzerinde kalan kısmın ödemesi hasta tarafından yapılmaz. Söz konusu tutar ilgili poliçe kapsamında sigorta şirketi tarafından hastaneye ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortası genellikle bireysel olarak düzenlenir. Eşi ve çocuklarının da sigortadan faydalanmasını isteyenler aile paketi seçeneklerini tercih edebilir.

REKLAM

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Değişir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları yaş ve kişisel veriler doğrultusunda belirlenirken fiyatı etkileyen ana faktörler arasında poliçe kapsamında sunulan hizmetler bulunur. Tamamlayıcı sigorta yaptırmak isteyenler herhangi bir döneme bağlı kalmaksızın fiyat almak üzere sigortam.net sayfalarından kolaylıkla yardım alabilir. Bu şekilde teklif olarak alınan poliçeler kıyaslanabilir ve ihtiyaç duyulan teminatlar ile fiyatları değerlendirilebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları; sunulan teminatlar, kişinin yaşı ve sağlık durumu, yaşadığı şehir gibi bazı temel kriterler ışığında belirlenir. Fiyatlar her yıl kullanım oranı ve enflasyon göz önünde bulundurularak güncellenir. Tamamlayıcı sigorta yaptırmak isteyenlerin erken yaşlarda harekete geçmeleri avantajlı fiyat teklifleri elde etmelerini sağlayabilir.

REKLAM

Tamamlayıcı sağlık sigortasında muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde SGK tarafından hastaneye yapılan ödeme limitlerini aşan kısımlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu nedenle başvurulan hastanenin SGK ile anlaşması olması gerekir. SGK anlaşması bulunmayan hastanelerden hizmet almak isteyenler özel sağlık sigortası seçeneklerini değerlendirebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan kişilerin hastalık durumunda müracaat ettiği hastanenin SGK ve poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi ile anlaşmalı olması hizmet alınması için yeterlidir. Bu çerçevede ayakta tedavi için yıllık 8-10 adet ile sınırlı olan muayene limitleri bulunur, bu limitler isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Yatarak tedavi gören hastaların tüm yatış ve ameliyatları dahil tetkik, tedavi işlemlerinde çıkan fark sigorta tarafından karşılanır. Protezler ve tıbbi cihazlar tamamlayıcı sigorta poliçesinde belirlenmiş limitler dahilinde karşılanır. Kişinin mevcut hastalıkları poliçe kapsamına dahil edilmeyeceğinden sağlıklıyken tamamlayıcı sigorta seçeneklerini değerlendirmek önem kazanır. Sağlık ihmale gelmediği gibi sağlık hizmetine ne zaman ihtiyaç duyulacağı da bilinen bir şey değildir. Sigorta için herhangi bir zamanı ya da dönemi beklemek gerekmez, yılın her döneminde tamamlayıcı sağlık sigortası yapılabilir