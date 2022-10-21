Temesist Akıllı Depolar İçin 2 Fabrika Kurup İhracatı Katlayacak

Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül'ün yaptığı konuşmalardan ise firmanın yeni yatırımları ile orta vadede kabul edilen ihracat cirolarının yarısına ulaşmayı hedefledikleri anlaşılmaktadır. Uzun bir süredir artan talepler kapsamında firma vardıya sayısını üçe çıkarıp mevcut taleplere cevap vermeye çalışmaktadır. Diğer taraftan firma yeni yatırımlarını kısa sürede devreye alıp pazar payını ve cirosunu 2 ye katlamayı hedeflemektedir..

İstanbul'da planlanan fabrika da insansız çalışan otomatik depolara yönelik bir sistemin olması planlanıyor. Bu kapsamda firma lojistik ve depolarda robot otomasyon teknolojileri dahil sağlık ve savunma gibi alanlarda da detaylı Ar-Ge çalışmalarına da hız vermiştir.

Temesist Bünyesinde Bulunan Başlıca Ürünler

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Temesist, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesi ile pek çok farklı ihtiyaca yanıt vermeyi başaran bir firmadır. Bu nedenle de uzun süredir sektörde öncü firmalar arasında kendine yer bulmuştur.Firmanın bünyesinde yer alan ürünler başlıca; dış giydirme, mekik, sırt sırta raf, mezanin, drive-in, konsol kollu, hafif yük, kayar raf sistemi ve AS/RS otomatik depolama şeklindedir. Bu hizmetlerden de kısaca bahsedersek;

Dış Giydirme Raf Sistemi

Yoğun rağbet gören depo raf sistemleri arasında dış giydirme ilk sıralarda yer alır. Dış giydirme raf sisteminde ilk etapta arazilerin üzerine beton uygulamaları yapılır. Ardından bu uygulamanın üzerine raflar sabit hale getirilir. Sonra sandviç panel ile cephe kaplaması yapılıp depo oluşturulur. Bu noktada rampa ya da körük kullanımı da söz konusu olabilir.

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Dış giydirme raf sistemleri günümüzde 40 metreye kadar rahat bir şekilde yapabilir. Bu sistem; AS/RS sistemleri ile bütünleştiği zaman ortaya maksimum düzeyde performans çıkar.

Sırt Sırta Raf Sistemi

Sırt sırta raf sistemi terimi Back to Back Shelving Systems kelime öbeklerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşur. Sırt sırta raf sistemleri son derece geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle günümüzde yaygın olarak kullanılan bir depolama sistemidir. 2 adet raf sisteminin arka arkaya gelip sırt sırta aparatı aracılığıyla birbirlerine bağlanması üzerine kurulur.

Sırt sırta raf sistemi; her palete istenilen anda ulaşım imkanı sunar. Bu sistemde yatay taşıyıcılar ile istiflenecek olan ürünlerin yükseklik gibi detaylarına göre kat ayarlamaları yapılabilir. Bu sistem ile depoları son derece verimli bir şekilde kullanılması sağlanır.

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Mekik Raf Sistemi

Mekik raf sistemi de her zaman yoğun ilgi görür. Bu sistem ile forkliftlerin depoların koridorlarında gezinmelerine gerek kalmaz. Otomatik taşıyıcılar ile ürünlerin raf boyunca yüklenip boşaltılmasını sağlar. Bu sistem, yüksek yoğunluk oranına sahiptir.

Mekik, operatör aracılığıyla ileri geri ya da aşağı yukarı şekilde hem doldurma hem boşaltma fonksiyonlarını barındırır. Aynı zamanda uzaktan kumanda ile kullanılır. Mekik raf sistemi ile raflarda hızla yükleme ve boşaltma işlemi yapılabilir. Mekik, ayrıca diğer raf hücrelerine forklift aracılığıyla da taşınabilir.

Drive-in Raf Sistemi

Drive-in raf sisteminin Türkçesi içine girilebilir raf sistemi şeklindedir. Bu sistem, mevcut deponun hem alanının hem de hacminin maksimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu açıdan bakıldığında son derece kullanışlı raf sistemleri olduğu söylenebilir.

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Birbirine eş şekilde ve aynı tipe pek çok paletli ürünün stok yapılabilmesi için verimli alan kullanımı sunması ile firmalara büyük avantaj sağlar.

İnovatif bakış açısı ve Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemle Temesist, akıllı depolara olan ihtiyacı şimdiden görüp, planlamalarını yapmış gibi duruyor. Bu kapsamda yatırımlarını hızlandıran firma, sadece ülkemizde değil dünya üzerinde de farkını ortaya koyan lider bir firma olma yolunda emin adımla ilerlemektedir.

Kaynak; https://www.temesist.com/temesist-akilli-depolar-icin-iki-fabrika-kurup-ihracati-katlayacak/.