​Türkiye’de Evden Eve Nakliyat ve Ofis Taşıma Hizmetlerinde Son Durum

Evden Eve Nakliyat Fiyatları 2 Kat Arttı.

Sektörün en iyilerinden olan Çolakoğulları Nakliyat firması tarafından çıkarılan bir fiyatlandırma listesinden alıntı yaparak süreci sizlerle paylaşıyoruz. Evden eve nakliyat şirketleri yapılan zamlardan kendileri de oldukça memnun değiller. Çünkü ev taşımacılığı hizmetleri fiyatlandırmalardan dolayı azalmaya başladı. İnsanlar evini taşırken pazarlık üzerine pazarlıklar yapmaktadır. Sadece şehir içi ev taşımacılığı değil, şehirler arası evden eve nakliyat hizmetlerinde de aynı şekilde sorunlar mevcuttur.

Piyasa genelinde bir ev taşımacılığını oluşturan maliyetler; personel, paketleme malzemesi, sigorta ve yakıt. Bu 4 etmen taşıma fiyatlarına en çok etki eden hususlardır. Özellikle akaryakıt fiyatlarının dünyadaki ekonomik kriz sebebiyle olağanüstü artışı şehirlerarası ev taşımacılığı hizmetine büyük darbe vurmuştur. Bütçesel olarak zorlanan insanlar şuan daha da zorlanmaktadırlar. Şu an şehirler arası bir ev nakliyesinin fiyatı en düşük; 7.500 TL’den başlamaktadır.

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İstanbul Evden Eve Nakliyat Şirketlerinde Son Durum

İstanbul’da yüzlerde nakliyat şirketi mevcuttur. Bu firmalar Türkiye’den %50’lik kısmını oluşturmaktadır. İstanbul içi ve İstanbul dışına nakliye hizmeti sunarken kimi zaman müşterilere verilen fiyatlardan dolayı müşteriler tarafından olumsuzlukla karşılanabilmektedirler. Bu duruma çözüm üretmek için birçok yola başvursalar bile sektörün zor bir sektör olmasından dolayı maliyetlerden ne yazık kısaltma yapamamaktadırlar.

Şehirler Arası Nakliyat Fiyatları

Şehirler arası nakliyat fiyatları ile ilgili araştırma yaptık. Araştırmalarımızın sonucunda en kısa mesafe az önce de belirttiğimiz gibi 7.500 TL’lik rakamlardan başlamıştır. En uzak mesafe ise hesaplandığında 45.000 TL’den başlamaktadır. Yakıt fiyatları ve işçilik ücretlerinde ki yoğun artışlar fiyatlandırmayı bu şekilde yukarı çekmiştir.

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Türkiye’de özellikle yaz aylarında yoğun olan hizmet dallarından biridir. Şehirler arası ev taşımacılığı hizmetlerinde insanlar evini taşıtırken artık özel taşımacılık hizmet yerine kargo yani parsiyel taşımacılık hizmetini tercih etmektedirler. Uygun fiyata evini taşıttırmanın yollarını aramaktalar. Nakliye firmaları da bu konuda ortak bir çalışma yaparak süreci hem kendine hem de müşteriye göre yönetmekteler.

Ekonomik Sorunlar Ofis Taşıma Hizmetlerini de Etkiledi

Şirketlerin dünya genelinde varlıklarına son vermeleri ya da küçülmeye gitmeleri ofis taşımacılığı hizmetlerine de etki etmiştir. Şirketlerdeki hareketlilik biraz yoğunlaşsa da akabinde bir daha ofis nakliyesi olmayacak şekilde kapanmalarından dolayı bu hizmet ağına da bir yerde kesik atmıştır. Profesyonel ofis taşımacılığı yapan firmaların arasında yer alan Çolakoğulları Nakliyat firması da bu süreçte ofis nakliyesinin geçmişe göre azaldığını beyan etmiştir. Ofis taşıma hizmetleri ile ilgili Google’da arama yoğunluğu da azalmıştır.

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Her Ay Birçok Şirket Ofislerini Kapatıyor

Şirketler pandemiyle birlikte dünya genelinde oluşan ekonomik kriz sebebiyle ne yazık ki Türkiye’den de yatırımlarını çekmektedirler. Bu sebeple ülke ekonomisi ile birlikte bu şirketlerden yararlanan diğer hizmet dalları da olumsuz etkilenmektedir. İstanbul bu etkilenmeleri yaşayan şirketlerin de başında gelmiştir. Ofis taşımacılığı süreçlerinde fiyatlandırmaların artması ve fiyatların da taşınan şirketlere yüksek gelmesinden dolayı şirketler taşıma yerine mobilyaların satışı gibi birçok farklı plana geçiyorlar.

Türkiye’de nakliyat hizmetlerinde büyük yatırımları bulunan firmaların da başında gelen Çolakoğulları Nakliyat; yakın süreçte devlet tarafından yakıt, plastik ürün üzerinden indirimleri bekliyorlar. Yapılacak olası indirimlerle hem kendileri hem de müşterileri daha rahat bir nefes alabilecek. Özellikle yaz aylarında yoğun olan nakliye süreçlerinde devlet memurlarının taşınmalarında bu olası indirimler yapılırsa daha rahat bir sezon geçirilecektir. https://www.colakogullari.com.... adresi üzerinden de nakliyat fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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