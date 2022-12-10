Türkiye’nin En Büyük Ulaşım Zinciri

Acemali Turizm’in girişimi ile kurulan buskirala.com geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok otobüs kiralanan adresi oldu. Önümüzdeki yıla daha çeşitli hizmetlerle girmeyi planlayan firma ülkemizin toplu taşıma ihtiyacının tamamını karşılayabilme hedefi ile ilerliyor.

Platformun Tüm Hizmetleri

Buskirala.com otobüs kiralamanın yanı sıra minibüsleri ile öne çıkmanın çabası içerisinde. Bu nedenle hizmet çeşitliliğini tamamlamış görüyor.

Firmanın hizmetleri şöyle listeleniyor;

• Otobüs Kiralama

• Minibüs Kiralama

• Servis Kiralama

• VIP Araç Kiralama

• Seçim Otobüsü Kiralama

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• Yurtiçi Toplu Taşıma

• Uluslararası Toplu Taşıma

Otobüs Kiralama

Yeni kurulmuş olmasına rağmen geçtiğimiz yılı yaklaşık 550 otobüs kiraya vererek tamamlayan firma bu yıl ki hedefini ikiye katlamış görünüyor. Yaptığımız röportajda yeni yıla ülkenin en güçlü ulaşım ağı olarak girmeyi hedeflediklerini belirten firma yöneticisi Ali Gültekin, bu sektörün parlayan yıldızı olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kiralık otobüs filosunun verdiği güçle seçim otobüsü ve B2 belgeli otobüsler ile yurtdışı seyahatler için de özel çalışmaların yürütüldüğünü ileten firma bu yıl otobüs segmentinde hedefini üçe katlamış gibi görünüyor. Otobüs çeşitleri arasında 46 kişilik, 54 kişilik ve 39 kişilik seçenekler bulunuyor.

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Minibüs Kiralama

Buskirala.com kiralık minibüslerinin kalitesi ile bir adım önde olmayı hedeflemiş. Otobüs konforunda d2 yetki belgeli minibüsler sağlayan platformun ilk hedefi otobüste sağladığı başarıyı minibüse taşımak olmuş. Bu nedenle minibüs kiralama hizmetleri için özel filo çalışmaları yürütülüyor. Bu araçları gezi, tur, toplantı, kongre, fuar ve her çeşit toplu taşıma ihtiyacınızda kiralayabiliyorsunuz.

Tamamı şoförlü olarak teslim edilen bu minibüslerde kiralama imkanı da esnetilmiş. Dilediğiniz kadar kiralama süresini uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Kiralanabilir minibüsleri arasında 8 kişilik VIP minibüsler, 16 kişilik minibüsler, 19 kişilik minibüsler bulunuyor. Bunların yanı sıra 30 kişilik midibüsler de oldukça sık tercih ediliyor.

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Servis Kiralama

Firma birçok şehirde servis kiralama hizmetleri de sağlıyor. Okul ve personel taşımacılığı için tahditli plakaya sahip araçlar ile hizmet verebilen firma bu sektörde yer alabilmek bu yıl Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir’de bir çok ihaleye girerek başarı sağlamış.

Servis sektöründe kullandığı araçları şehirlerarası seyahatlerde kullanmadığını belirten firma yöneticileri şehir içi taşımacılık için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtiyorlar.

VIP Araç Kiralama

Toplu taşıma ihtiyaçlarını premium kalitede çözmek isteyen şirket yöneticileri ve devlet büyükleri genellikle bu hizmeti tercih ediyor. Ultra lüks 4 kişilik ve 8 kişilik VIP minibüsler ile bu hizmetleri sunan buskirala.com VIP sektöründe otomobil ile hizmet vermiyor. Bu minibüslerin görsellerini gördükten sonra açıkçası benim de fikrim değişti.

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VIP minibüsler de diğerleri gibi şoförlü teslim ediliyor. Bu şoförlerin her biri en az iki dil biliyor. Bu durum VIP sektöründe özellikle yabancı misafirler için tercih sebebi olmuş gibi görünüyor. Firma bu araçlar ile havalimanı transferi hizmetleri de sunabiliyor.

Seçim Otobüsü Kiralama

Ülkemiz siyasetçilerinin olmazsa olmaz ihtiyacı seçim otobüslerini karşılamak için buskirala.com ses sistemi ve otobüs giydirme işlemlerine kendini hazırlamış. Tüm araç filosunu seçim aracına dönüştürüp birkaç günde teslim edebileceklerini ileten firma yöneticileri önümüzdeki seçim için hazır olduklarını belirttiler.

Önümüzdeki seçimde kiralama rekorunu kırmanın hedefi ile Türkiye’nin 7 bölgesinde altyapıyı hazır tutmayı hedeflemişler. Seçim otobüslerinde de iki farklı seçenek sunabiliyorlar. Bu seçenekler platformu ve ses sistemli otobüsler.

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Yurtiçi Toplu Taşıma

Buskirala.com yurt içinde tüm toplu taşıma ihtiyaçlarına anında cevap verebiliyor. Aynı anda birçok şehirden yüzlerce otobüs ve minibüsü harekete geçirebiliyorlar. Bunu sağlayabilmek için birçok firma platformda bir araya geliyor.

Araçlarının D2 belgesine sahip olması da özelleştirilmiş seyahatlerin garantisi oluyor. Bu otobüs ve minibüsler şehir merkezlerine girebilme ve kalkış noktalarını değiştirebilme yetkisine sahip.

Uluslararası Toplu Taşıma

Uluslararası seyahatler için B2 yetki belgeli otobüsler ile hizmet veriliyor. Firma uluslararası seyahatler için minibüs filosunu hizmete sunmuyor. Sadece lüks otobüsler ile ülkemizden hareket edip dünyayı gezebiliyorsunuz. Bu araçlar genellikle 39 ve 46 kişilik oluyor.

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Firmanın tüm hizmetlerine www.buskirala.com üzerinden ulaşabilirsiniz.