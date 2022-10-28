Özel Türkiyenin En Kapsamlı Teknik Servis Hizmeti
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Türkiye’nin En Kapsamlı Teknik Servis Hizmeti

Ülkemizin 81 ilinde de hizmet sağlayan Bera Teknik Servis, kombi servisi ve beyaz eşya servisi olarak yetkili servis kalitesinde çalışmaktadır. Profesyonel ekipleriyle 7/24 her an ulaşabileceğiniz müşteri temsilcileri sayesinde gece dahi hizmet sağlayabilmektedir. Arızalı kombi, klima, buzdolabı, çamaşır makinası ve bulaşık makinalarına kesin çözüm sunan işinin ehli ustalar arıyorsanız tam adresi Bera Teknik olarak karşınıza çıkıyor.

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Türkiye’nin En Kapsamlı Teknik Servis Hizmeti
​Türkiye’nin En Kapsamlı Teknik Servis Hizmeti

Yazımızda kısaca Bera Tekniğin verdiği hizmetlerden bahsedeceğiz.

1.Kombi Servisi

2.Beyaz Eşya Servisi

Sizde ülkemizin en çok tercih edilen teknik servisine www.berateknikservis.net adresinden girerek ulaşabilirsiniz.

1.Kombi Servisi

Bera Teknik, Türkiye’nin kombi servisi olarak ülkemizin her noktasına her an servis desteği sağlayabilmektedir. Öncelikle kombi tamiri konusunda 15 yıllık tecrübemizle ve donanımlı kadromuzla yanınızda olduğumuzun bilinmesi gerekmektedir. Ustalarımız kombi servisi sertifikasını almadan önce çeşitli eğitimlerden geçmektedir. Bu eğitimlerin içeriğinde;

·Kombi tesisat eğitimleri

·Kombi iç panel eğitimleri

·Doğalgaz güvenliği eğitimleri

·Bağlantı test eğitimleri

·Her marka için onarım eğitimleri

·Mesleki yeterlilik sınavı

·Müşteri ile ilişkiler eğitimleri

Eğitimlerimizi başarı ile tamamlayan ustalarımız Bera Teknik Serviste hizmete başlar ve profesyonel kadromuzda yer alır. Kombi servisi arıyorsanız öncelikle işinin ehli olmasına dikkat etmelisiniz. Firmamız başta Demirdöküm, Vaillant, Buderus, Alarko, ECA, Baymak, Ferroli, Bosch, Ariston, Airfel, Viessmann, Vestel ve Termodinamik olmak üzere tüm kombiler içi servis hizmetleri verir.

A.Kombi Servisi Fiyatları

Rakipsiz servis fiyatlarımızla da siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaya devam ediyoruz. 2022-2023 sezonuna ait belirlediğimiz 150 TL servis ücretimizle fark yaratıyoruz. Kombi servisi hizmetimizin içerisinde ekiplerimizin adresinize intikal etmesi ve arıza tespiti yapılıp fiyat verilmesi dahildir.

B.Kombi Bakımı

Sezona özel Kombi bakımı kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. 300 TL olarak belirlediğimiz kombi bakımı hizmetimizden mutlaka yararlanın. Çünkü kombi için olmazsa olmaz yıllık bakımlarınızı geciktirmeniz hem faturalarınızın artmasına sebep olur hem de arıza riskini çoğaltır.

Bakımlı kombiler ile kış sezonuna girmek %30’a kadar size ekonomik fayda sağlayabilir. Ayrıca petek temizliği de yaptırmak isteyen müşterilerimiz için hem kombi hem de petek temizliği fiyatını yüzde 20 indirerek 500 TL yaptık. Artık bakımsız kombi ve petek kalmayacak. Faturalarınızdaki farkı görünce keşke daha önce yaptırsaydım diyeceksiniz.

C.Kombi Tamiri

Tecrübe ve bilgi kombi tamiri hususunda çok önemlidir. Kombi arızalarında sık rastlanan kombi ustası hataları giderek artmaktadır. Bu yüzden sıradan kombi tamircileri yerine tecrübeli ve kurumsal çalışan firmaları tercih etmenizde fayda vardır.

Kombi Servislerimiz adrese ulaştıktan sonra ilk önce arızayı tespit etmektedir. Çünkü doğru şekilde tespit edilen arıza çözüldü demektir. Bugüne kadar %96 müşteri memnuniyeti ile çalışan ekiplerimiz arkasında hep mutlu müşteriler bırakmıştır. Gerek kaliteli hizmet gerekse de kombi tamir fiyatlarımızla en kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlara sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

2.Beyaz Eşya Servisi

En çok tercih edilen beyaz eşya servisi olarak, buzdolabı tamiri, çamaşır makinası tamiri ve bulaşık makinası tamiri konularında sizlere garantili teknik servis sunuyoruz. 7 gün 24 saat ülkemizin her noktasına servis sunabilen firmamızdan müşteri temsilcilerimiz vasıtasıyla arıza kaydı oluşturabilirsiniz.

Bera Teknik Servis beyaz eşyalarda başta Arçelik, Beko, Vestel, Bosch, Profilo, LG, Samsung, Altus ve Regal olmak üzere tüm markalar için tamir ve bakım destekleri sağlar.

Her marka ve modele buzdolabı servisi desteğimiz mevcut olmakla birlikte yaptığımız işlemle ilgili olarak 1 yıl garanti de veriyoruz. Orijinal malzeme tavsiye ederek müşterilerimizi düşünüyoruz. Ancak talep geldiği taktirde ekonomik olması anlamında çıkma beyaz eşya yedek parçası imkânı da sunabilmekteyiz.

Ayrıca Çamaşır makinası servisimiz çamaşır makinalarınızın ömrünü uzatacak kireç temizleme gibi işlemleri de yapabilmektedir. Çamaşır makinası bakımı yapılacaksa bu alanda uzman ekiplerimizi tavsiye ediyoruz. Arıza tespiti ve bakım noktasında ekonomik fiyatlarımızla çamaşır makinası tamirini gerçekleştiriyoruz.

81 ilde bulaşık makinası tamircisi olarak özel ekiplerimizle arızalarınıza müdahale ederiz. Ayrıca evinize en yakın beyaz eşya servisi olmamız sebebiyle en hızlı servis özelliğimiz dikkat çeker. Her ilçeye özel servislerimizle geniş personel ağımız her an hizmetinizdedir.

Beyaz eşya servisimizde sezona özel fiyatla 150 TL olarak belirlenmiştir. Bunun içerisinde

·Uzman ekiplerimizin adresinize intikal etmesi

·Buzdolabı, çamaşır makinası veya bulaşık makinanızın genel kontrolü

·Elektrik veya su kaçağı tespiti

·Düzenli çalışma kontrolü

·Varsa arıza tespiti

·Arızanın giderilmesi için fiyat teklifi

Hizmetleri dahildir. Bera Teknik güvencesiyle alınan hizmetler garantili olduğu için içiniz rahat olabilir. 15 yıllık kurumsal geçmişimizle beyaz eşya teknik servisi olarak en güvenilen firma olduk. Arıza varsa çözümü kesinlikle Bera’da vardır. Dilerseniz bizlere 0 850 308 50 17 numarasından arayarak veyahut web sitemizdeki formumuzdan arıza kaydı oluşturarak ulaşabilirsiniz.

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