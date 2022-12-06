​Yenilikçi Hediye Fikirleri

Bu kutuyu hazırlayabileceğiniz ve binlerce ürün seçeneği arasından seçim yapabileceğiniz siteler olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için harika bir önerimiz var: “Popilero”. Bu sitede kitaplar, canlı ve kuru çiçekler, onlarca kahve çeşidi sunuluyor. Dilerseniz özel olarak hazırlanmış kutular içerisinden de seçim yapabiliyorsunuz.

Kutu dizaynı yaparken de hediye fikirlerine ihtiyacınız olacak. Ürün seçimlerinde öncelikle hediyeyi kime aldığınızı göz önünde bulundurmalısınız. İşte, herkese hitap edebilecek hediye fikirleri!

Konsept Hediye Kutuları

Hediye, bir nevi karşımızdaki insanlara layık gördüğümüz seçimlerdir. Alelade bir ürün almanız, yanına gösterişli olması için alakasız notlar eklemeniz, sevdiklerinizi mutlu etmek yerine hayal kırıklığına uğratabilir. Önemli olan yüksek bütçeler ayırmanız da değil elbette. Sadece ince ve zarif düşüncelere mahrum kalıyoruz. Zarifliğinizi sergileyen bir hediye kutusu seçerseniz, herkesin yüzünü güldürebilirsiniz.

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Konsept hediye kutuları; doğum günleri, iş kutlamaları, sevgililer günü gibi özel anlamları barındırır. Alacağınız kişiye veya güne göre hazırlanan çeşitli kutular vardır. Bu kutuların içeriği; notlarla, stickerlarla, mumlarla, tam olarak o güne özel hazırlanıyor. Gelin kutuların detaylarını birlikte inceleyelim.

Doğum Günü Hediye Kutuları

Doğum için hediye kutusu almayı düşünüyorsanız, öncelikle kutunun star parçasına karar vermelisiniz. Bu; termos, süs bitkisi, defter, kişiye özel kupa olabilir. Temel parçadan sonra bu parçanın yanına yakışacak ürünlerle, kutuyu konsepte uygun hale getirmelisiniz.

Örneğin; doğum günü için dilek mumu, doğum günü dileklerinin yazılabileceği bir bloknot, yeni yaş için tutulacak bir günlük… Bunların her birine anlam atfederek kişiselleştirebilirsiniz. Tabi, sevdiklerinizin ağzını tatlandıracak birkaç çikolata eklemeyi de unutmayın.

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Konsept fikrine ihtiyacınız varsa “Popilero” aranjmanlarıyla göz kamaştırıyor. Doğum günü kutuları kategorisini incelediğinizde, birbiriyle adeta bütünleşen ürünleri nasıl bir araya getirdiğini göreceksiniz. Üstelik hemen her ürününde renk seçenekleri bulunuyor ve istediğiniz renge göre seçim yapabiliyorsunuz. Kutu alternatifleri de olduğu için hediyeniz renklerin enerjisiyle harmanlanıyor.

Sevgiliye Hediye Kutuları

Sevgiliniz için hediye almak aslında hiç zor değil. Onunla en çok zaman geçiren, belki de hayatının merkezinde olan sizsiniz. Sevdiği renkleri, nasıl hediyelerden hoşlandığını en iyi siz biliyorsunuz. Ancak bunlardan hangisini alabileceğinize karar veremiyor olabilirsiniz. Kararsız kalmamak için her birinden birer parça ekleyin ve hediye kutusu tasarlayın!

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Elbette hangi gün hediye alacağınız çok önemli. Eğer yılbaşı hediye fikirleri arayışındaysanız, hazırlayacağınız kutu, rengarenk ve enerjik olmalı. Birkaç hediye önerisi verecek olursak:

·Yeni yıla özel bir ajanda,

·Kırmızı-beyaz tasarımlı kupalar,

·“Yeni Yıl” yazılı çaylar ve kahveler,

·Kar taneleri ve kırmızı mumlarla eşsiz bir kutu hazırlayabilirsiniz.

Bu ürünlere ulaşabileceğiniz en iyi sitelerden olan “Popilero”, yılbaşına özel çok fazla tasarım sunuyor. “New Year” etiketli ürünlerini açtığınızda, almadan kapatmak istemeyeceksiniz.

Sevgilinize hediye alabileceğiniz diğer anlamlı günlere gelirsek; sevgililer günü, tanışma ve birlikteliğinizin yıl dönümleri de çok önemli. Bu günlerde hazırlamanız gereken kutular, daha romantik ve şık olmalı.

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Birlikteliğinizi anlamlı kılan özel zamanları düşünün ve en keyif aldığınız aktivitelere yoğunlaşın. İlk buluşmanızda kahve içtiyseniz, minik notlarla süsleyeceğiniz fincanlar ve kahveler çok romantik görünebilir.

Sevgilinizin enerjisini yükseltecek ve aşkınızı nazarlardan koruyacak birkaç tütsüye ne dersiniz? Son zamanların en trend hediye seçenekleri arasında tütsüler, aromaterapi ürünleri ve mumlar yer alıyor. Hediye kutusutasarımlarına da çok yakıştığını söylemeden geçemeyiz.

Yenilikçi hediye fikirlerinden en popüleri ise şüphesiz kişiselleştirilebilir ürünler. Dijital baskı kullanılarak tasarlanan defter, kalem, mug, kupa gibi onlarca alternatif var.

Eğer hızlı ve güvenli bir teslimata ihtiyacınız varsa, Popilero beklentilerinizi karşılayacak tüm özelliklere sahip. Firma, İstanbul içine aynı gün teslimat sağlarken diğer şehirlere de 2-3 gün içerisinde ürünleri gönderiyor.

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Arkadaşa Hediye Kutuları

Arkadaşlar için bir araya gelen hediyeler, hem romantik hem eğlenceli hem şık olabilir. Bu tamamen arkadaşınıza nasıl hissettirmek istediğinizle alakalı. Birlikte geçirdiğiniz her günden bir anlam taşıyan parçaları, özel kutularda bir araya getirme şansına sahipsiniz.

Dostlarınız için hediye alırken işine yarayacak ürünleri tercih etmeniz, onu daha mutlu edecektir. Örneğin; çalışanlara kurumsal hediyeler içeren kutular alın ve içerisindeki kalem, kupa, termos gibi ürünleri uzun süre kullanışını izleyin.

Eğlenceli bir yılbaşı kutusu hazırlamak veya doğum gününe özel aranjmanlar almak istiyor olabilirsiniz. Kutuların içerisinde ekleyeceğiniz birkaç parçayı, fotoğraflarınızın veya isimlerinizin yer aldığı özel tasarım eşyalarla süsleyin. Böyle bir hediye, herkesi mutlu edecektir.

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Şirketler için Kurumsal Hediye Kutuları

Çalışanlara kurumsal hediyeler almanın iş motivasyonunu ne denli etkilediğini duymuşsunuzdur. “Hawthorne Efekti” olarak bilinen bir çalışmaya göre; çalışanların işine yarasın veya yaramasın, onlara özel yapılan her şeyin iş motivasyonunu olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır.

Bu çalışma esnasında bir grubun alanındaki ışık artırılmış, diğer gurubun ise ışığı köreltilmiştir. Her iki grup için tamamen zıt seçenekler sunulsa da iş motivasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir. Yani, çalışanlar için büyük-küçük demeden hediyeler almanız, her halükarda sizler için olumlu etkiler ortaya çıkaracaktır.

Kurumsal hediye ajansı olarak da tanıtabileceğimiz “Popilero”, şirketlerle anlaşma sağlayarak logolu veya marka adı taşıyan ürün tasarımları yapıyor. Son derece farklı aranjmanlar sunsa da birkaçı şu şekilde:

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·İş Tebrik Hediye Kutusu

·Lezzetli Mola Hediye Kutusu

·Kobalt Hediye Kutusu

Kutuların içerisinde, ofislerde ve işletmelerde sıklıkla kullanılan ürünlerden birer adet bulunuyor. Dilerseniz ürün ekleyebilir veya kutu tasarımını baştan yapabilirsiniz. Hediyenizi oluşturmak için kurumsal hediye sayfasına bir göz atın!

Romantik Hediye Kutuları

Hediye alırken, sevdiğimiz insanın karakterini ya da kendi karakterimizi ön planda tutarız. Romantik olanın siz ya da o olması fark etmiyor. İki durumda da ortaya eşsiz hediyelerin çıktığını bilmelisiniz.

Heyecanla beklediğiniz yeni yıl için yılbaşı hediye fikirleri arıyor ve duygusal yönünüzü ön plana çıkarmak istiyorsanız, birlikteliklere atıfta bulunan ürünleri incelemelisiniz. “Love” tasarımlı çikolatalar, kırmızı kalplar, soft kuru çiçekler, hediye kutularına çok yakışıyor.

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Sade ve şık tasarımlarınıza birkaç not eklemek de kutuyu daha romantik bir hediye haline getirecektir. Not kağıtları üzerine tamamen kendi kaleminizden dökülen cümleleri yazmayı unutmayın.

Uygun Fiyatlı ve Minimalist: Mini Hediye Setleri

Romantik, eğlenceli veya kurumsal hediye fikirleri almaya ihtiyacınız olabilir. Bu fikirleri alırken bütçenizi de düşünmeniz gerekiyorsa, minimalist kutuları mutlaka incelemelisiniz. Trend bir akım olan minimalist dekorasyonlar, hediyelerde de yer bulmaya başladı. Üstelik sade renklere ufak dokunuşların eklendiği hediyeler, hayır denmeyecek kadar havalı görünüyor.

Bu kutularda en çok rose gold ve krem tonları kullanılıyor. Sade siyah veya beyaz ürün seçeneklerini de birleştirebilirsiniz. Minimalist bir konsepte en çok yakışan ürün ise zarif görünümlü fincan ve kupalar. Beraberinde aynı renge sahip bloknot ve kuru çiçek kullanıldığında, son derece zarif bir kutuya sahip olacaksınız.

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Hem bütçenize uygun hem modern bir kutu istiyorsanız, “Popilero” adresini mutlaka ziyaret etmelisiniz.