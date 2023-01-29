Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 9 maç sonra galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2, Atakaş Hatayspor ise konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.