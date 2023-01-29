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Manchester United 3-1 Reading (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda sahasında Reading'i 3-1 yenerek 5. tura yükseldi. Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti.

09:29 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester United - Reading maç sonucu

Manchester United - Reading maç sonucu

İngiltere'de düzenlenen F.A. Kupası'nın dördüncü tur maçında Manchester United ile Reading FC kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-1 kazandı. Old Trafford Stadı'ndaki 4. tur maçında, Premier Lig ekibi Manchester United ile Championship takımı Reading karşılaştı. Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti. Konuk ekipte Andy Carroll, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Preston North End-Tottenham maç sonucu

Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham ise Championship takımı Preston North End'e konuk olduğu mücadeleyi 50 ve 69. dakikalarda Son Heung-min, 87. dakikada Arnaut Danjuma'nın bulduğu gollerle 3-0 kazanarak adını 5. tura yazdırdı.

  1. Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City, Walsall'u 1-0, Leeds United, Accrington'ı 3-1, Southampton, Blackpool'u 2-1 ve Bristol City, West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura çıktı.
  2. Beraberlikle sona eren Sheffield Wednesday-Fleetwood Town (1-1), Fulham-Sunderland (1-1), Ipswich Town-Burnley (0-0), Blackburn Rovers-Birmingham (2-2), Luton Town-Grimsby Town (2-2) eşleşmelerinde tur atlayan takımlar ise tekrar maçlarında belli olacak.

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 9 maç sonra galibiyet aldı. Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2, Atakaş Hatayspor ise konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi. İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 29 Ocak 2023 Pazar maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.


#Manchester United
#Reading
#Premier Lig
2 saat önce
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Manchester United 3-1 Reading (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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