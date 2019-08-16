Palet Streç Film Ambalajstore Güvencesiyle

Teknolojinin ilerlemesi ile paketleme alanında palet streç film çok fazla tercih edilmektedir. Esneme ve yapışkanlık özelliklerinin bulunması nedeniyle her alana kolaylıkla uygulanabilir. Ambalajstore müşterilerine fiyat ve kalite garantisi ile şeffaf bir alışveriş imkanı sunar. Örneğin streç filmin kaç metre uzunlukta ve kaç mikron kalınlıkta olduğunu, ya da alınan poşetlerin rulo ağırlıklarının ebatlarına göre ne olduğunu Ambalajstore’de görmeniz mümkün olmaktadır. İş yeri sahipleri, fazla araştırma yapmadan bilgisayardan istedikleri malzemenin özelliklerini ve fiyatlarını görerek satın alabilirler. Ürünleri peşin alabileceğiniz gibi, kredi kartına taksit seçeneğini de kullanabilirsiniz. Her yapılan alışveriş sonrasında puan kazanırsınız. Ayrıca kazandığınız bu puanları yapılan kampanyalarda indirim olarak kullanabilirsiniz.

Ambalajstore, müşterilerine 5 farklı fiyat kategorisi sunuyor. Yukarıda da belirtildiği gibi yapılan her alışveriş sonrasında ürünleri belli bir indirim ile satın alabilirsiniz. Bir başka deyişle Ambalajstore’dan 5 kez ürün siparişi veren bir müşteri, web sitesinde belirtilen ürün fiyatından %4 ila %5 oranında indirimli bir fiyat üzerinden ürün almaktadır. Her alışveriş bir sonraki siparişin daha ucuza gelmesini sağlar. Tabii bu arada puan kazanmaya da devam edersiniz.

Palet streç film fiyatları uygun olduğu için genellikle paketleme alanında çok fazla tercih edilir. Aynı zamanda streç filmlerin şeffaf olması, paketlenen ürünün dışarıdan bakıldığında görünmesini sağlar. Kokusuz olması sayesinde ise sarılan ürünlerde hiçbir koku bırakmaz. Palet streç filmler, ürünleri rüzgar ve toz gibi çevresel koşullara karşı da korur. Bu nedenle streç filmler sayesinde ürünler uzun süre depolanabilir. %100 geri dönüşümün sağlandığı bir ürün olması nedeni ile streç ürünler çevreci bir malzeme olarak da kabul edilir.

Yazımızın devamında sitemizde sunduğumuz palet streç film modellerinden bazı örnekler vereceğiz:

Palet Streç 17 Mic 2000 Gr ( 6 Adet )

1 koli içinde 50 adet bulunan 17 micron palet streç, 300 metre uzunluğunda, 50 santimetre enindedir ve masura ağırlığı 350-390 gramdır. Masura ağırlığının diğer modellerden düşük olması benzer ürünlerimiz arasında en avantajlı ürün olmasını sağlamaktadır.

https://www.ambalajstore.com/urun/palet-strech-17-mic-2000-gr-300-mt-6-adet

Palet Streç 23 Mic 2000 Gr ( 6 Adet )

350-390 gram masura ağırlığıyla en avantajlı ürünlerimizden birisi olan 23 micron palet streç film, brüt ağırlığı 2000 gram olan ve içinde 6 adet bulunan koliler şeklinde satışa sunulmaktadır.

https://www.ambalajstore.com/urun/palet-strech-23-mic-2000-gr-300-mt-6-adet

Palet Streç 17 Mic 1500 Mt (Süper Power)

Koli içeriğinde 1 adet 17 micron 50 cm*1500 mt. palet streç film bulunmaktadır. Plet streç sarım makinalarına takılı olarak kullanılır. Uzama (gerdirme) oranı %40’tır. Masura dahil ortalama 13 kg ağırlığındadır.

https://www.ambalajstore.com/urun/palet-strec-17-mic-1500-mt-super-power

Palet Streç 23 Mic 1500 Mt (Süper Power)

Manuel kullanıma uygun olmayan 23 micron 50 cm*1500 mt. palet streç film, palet streç film sarım makinalarına takılarak kullanılır. Uzama (gerdirme) oranı %40 olan bu ürünümüzün kolisinde bulunan 1 adet 23 micron 1500 metre palet streç film ortalama 17,5 kg. ağırlığındadır.

https://www.ambalajstore.com/urun/palet-strec-23-mic-1500-mt-super-power

Palet Streç 23 Mic 2400 Gr 300 Mt ( 6 Adet )

Masura ağırlığı 350 gram ve brüt ağırlığı 2400 gram olan 23 micron 50cm*300mt palet streç film 6’lı koliler şeklinde satışa sunulmaktadır.

https://www.ambalajstore.com/urun/palet-strec-23-mic-2400-gr-300-mt-6-adet

Palet Streç Film Nasıl Kullanılır?

Palet streç filmler, özellikle değerli eşyaların dış etkenler ile temasını engelleyerek ürünün uzun süre korunmasını sağlar.

Ürünlere zarar vermediği için güvenle kullanılması ve hafif olduğu için taşınacak olan üründe fazladan ağırlığa neden olmaması, streç film kullanımını arttırmaktadır. Bu sayede hem işçilikten hem de zamandan tasarruf edilir.

Palet streç film; sağladığı diğer birçok avantajın yanı sıra ambalajlanacak malzemelerin büyüklüklerine ve ağırlıklarına göre de parçalanabilmektedir. Streç filmler, hafif ve orta yükler için ve ağır yükler için olmak üzere iki ayrı yapıda ele alınabilir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli teknik özelliklere sahip palet streç filmleri Ambalajstore’den temin edebilirsiniz. Böylece satın aldığınız kaliteli streçler ile ürünlerinizi uzun süre gönül rahatlığı ile koruyabilirsiniz. Hafif ağırlıklı yükler için 15 micron streç film, hafif ve orta yükler için 17 micron streç film, ağır yükler için ise 23 micron streç film kullanılmaktadır. Streç filmlerde müşterinin isteğine göre sarım yapılır. Palet streç film, mobilya sektörü, cam sektörü ve beyaz eşya sektörü gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Streç filmler gıda sektöründe de çok fazla tercih edilir. Günümüzde fabrikalarda birçok gıda maddesi üretilir. Üretilen gıdaların tüketicilere ulaşırken yani nakliyesi gerçekleşirken korunması gerekir. İşte bu durumda gıdaları tüm dış etkenlerden korumak amacı ile gıda streçleri kullanılır. Bu sayede yiyeceklerin tüm tazeliği korunur.

Ambalajstore Uygun Palet Streç Film Fiyatları Sunuyor!

Palet streç filmler, toptan bir şekilde sipariş edildiğinde çok daha ekonomik olmaktadır. Her geçen gün tüketimi artan bu şeffaf malzemenin kullanıldığı alanlar düşünüldüğünde, çok hesaplı bir malzeme olduğu rahatlıkla görülür. Streç film kullanımı ıile ürünlerin ambalajlama maliyetleri çok uygun fiyatlara karşılanmış olur.

Ambalajstore sizlere uygun fiyatlar ile özel ürünlerini sunmakta ve yapılan kampanyalar ile daha rahat bir alışveriş imkânı sağlamaktadır.

https://www.ambalajstore.com/kategori/palet-strec-filmler



