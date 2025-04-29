Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Peaky Blinders geri dönüyor: 1950’lerde geçen yeni dizi yolda

Peaky Blinders geri dönüyor: 1950’lerde geçen yeni dizi yolda

19:0029/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Peaky Blinders geri dönüyor: 1950’lerde geçen yeni dizi yolda
Peaky Blinders geri dönüyor: 1950’lerde geçen yeni dizi yolda

Peaky Blinders evreninin genişlemeye devam edeceği iddia ediliyor. BBC’nin kült dizisinin, 1950’li yıllarda geçen yeni bir yapımla izleyici karşısına çıkacağı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çekimlerin bu yıl Eylül ayında başlayacağı ve dizinin BBC One ile dijital bir platform iş birliğinde yayınlanacağı belirtiliyor.

İddialara göre, yeni yapım II. Dünya Savaşı sonrası döneme, Londra’daki organize suçun yükselişine ve Teddy Boy çeteleriyle Kray ikizlerinin etkinliğine odaklanacak. Cillian Murphy’nin, Thomas Shelby karakteriyle geri dönerek genç suçlulara rehberlik eden bir “baba figürü” rolünü üstleneceği konuşuluyor. Bu rolün, Polly Gray karakterine benzer bir yapıda olacağı da gelen bilgiler arasında.


Kaynağı açıklanmayan bazı BBC çalışanlarının aktardığına göre, yapımcı Steven Knight'ın projeyi sürdürmekte ısrarcı olduğu ve kanalın projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.


Peaky Blinders’ın altıncı sezonu 1930’larda sona ermiş, ardından gelen The Immortal Man filmi hikâyeyi savaş dönemine taşımıştı. Şimdi ise evrenin 1950’li yıllara sıçrayacağı konuşuluyor.


BBC ve yapım ekibi iddialarla ilgili yorum yapmazken, Steven Knight daha önce yaptığı açıklamalarda “Peaky dünyası devam edecek” sözleriyle bu tarz projelere açık olduğunu ifade etmişti.

#Peaky Blinders
#Dizi
#Cillian Murphy
#Yeni dizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç