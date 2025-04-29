Peaky Blinders geri dönüyor: 1950’lerde geçen yeni dizi yolda

İddialara göre, yeni yapım II. Dünya Savaşı sonrası döneme, Londra’daki organize suçun yükselişine ve Teddy Boy çeteleriyle Kray ikizlerinin etkinliğine odaklanacak. Cillian Murphy’nin, Thomas Shelby karakteriyle geri dönerek genç suçlulara rehberlik eden bir “baba figürü” rolünü üstleneceği konuşuluyor. Bu rolün, Polly Gray karakterine benzer bir yapıda olacağı da gelen bilgiler arasında.





Kaynağı açıklanmayan bazı BBC çalışanlarının aktardığına göre, yapımcı Steven Knight'ın projeyi sürdürmekte ısrarcı olduğu ve kanalın projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.





Peaky Blinders’ın altıncı sezonu 1930’larda sona ermiş, ardından gelen The Immortal Man filmi hikâyeyi savaş dönemine taşımıştı. Şimdi ise evrenin 1950’li yıllara sıçrayacağı konuşuluyor.



