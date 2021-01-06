PELET NEDİR? AVANTAJLARI VE KULLANIM ALANLARI?

Biyokütle enerji kaynaklarının enerji açısından büyük potansiyelinin yanı sıra, ülke ekonomilerine ve çevresel faktörlere olumlu özellikleri de göz önüne alındığında, biyokütle enerji kaynaklarına ilgi giderek artmaktadır. Biyokütle, dünyada en büyük dördüncü enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumunda yer almaktadır. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir. Biyokütle enerji kaynaklarının en başında pelet yer almaktadır. Pelet yakıtı ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir. Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyokütle yakıtı olan pelet yakıtının fosil yakıtlara oranla daha yüksek uçucu içeriği, düşük sabit ve toplam karbon içeriği, yüksek oksijen içeriği, düşük ateşlenme sıcaklığı, yüksek yanma hızı ve ısıl değere sahip olduğunu bilinmektedir. Yaygın olarak kullandığımız petrol ve kömür gibi fosil esaslı yakıtlar çevresel zarar biçiminde ortaya çıkan tehlikenin gerçekleşmesini hızlandırmaktadır. Pelet, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmakta olup çevreye zararı çok az olan bir yakıt türü olması nedeniyle avantaj sağlamaktadır. Peletin nemli ortamda üretiliyor olması ve çok küçük ebatlarda sıkıştırılarak elde edilmesi nedeniyle yakıt muadillerine(kömür vb) göre yaklaşık 2 katı enerji elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Odun peletleri, doğrudan odun yakılması biçiminde elde edilen enerjiye kıyasla 4 ile 10 kat daha yoğun bir yakıt olduğunu ortaya koymaktadır. Pelet yakıtının bu yüksek yoğunluğu (650 kg/m3) yoğun bir depolama ve uzak mesafelere uygun ve ucuz nakliyeyi sağlıklı kılmaktadır. 1 MWh enerji üretmede pelete kıyasla doğal gaz 3 katı, fuel-oil 5 katı ve elektrikle ısıtma ise 10 katı kadar atmosfere karbondioksit salmaktadır. Bu değerler dikkate alındığında, peletle enerji üretme ve pelet kullanımı karbon kullanımı bakımından çok avantajlı bir ortam sağlarken, fosil yakıtların doğaya verdiği zararı azaltmaktadır.

Türkiye’de pelet üretmek için yeterli hammadde kaynakları ve potansiyel bir pazar bulunmasına rağmen, henüz üretim ve kullanımı yaygın değildir. Pelet üretmek ve kullanmak hem çevre kirliliğini önlemekte hem de ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmaktadır. Dünyadaki pelet kullanımına baktığımızda yaklaşık 40 yıldır aktif olarak kullanılan bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da, İsveç lider ülke rolünü alarak 1980 yılında pelet üretimine başlamıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleri pelet üretimine katılmıştır. Günümüzde ise başta Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa olmak üzere dünyada yüzlerce tesiste milyonlarca ton pelet üretilmekte ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Türkiye yaklaşık 40 yıllık bir gecikmenin ardından son 5 yıldır aktif olarak üretim sağlayan ve talebin çok küçük bir bölümünü karşılayan üretim mevcuttur.

PELET NEDİR?

Talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, zirai ürünler, ekin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları, hatta atık kâğıt gibi maddelerin öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilen pelet, genellikle 6-8 mm çapında, 10-11 mm arasında uzunluğunda, silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir yakıttır. Pelet yakıtının sürdürülebilir bir kaynak olması, fosil kaynaklı yakıt ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlaması, kullanımı sonrası atık miktarının az olması, zararlı egzoz emisyonlarının kabul sınırlarda olması, ferdi sistemler için paket halinde satın alınabilir olması, nakliyesinin çok kolay olması, merkezi ısıtma sistemleri için binanın deposuna bir hortum ve pompa sistemi ile nakledilerek depolanabilmesi ve otomatik besleme yapılabilmesi gibi birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. Pelet yakıtının farklı maddelerden üretilmesi sebebiyle özellikleri de farklılıklar göstermektedir.

Yerli sermaye ile Zonguldak’ta kurulan ve her geçen gün kapasitesini ve üretim gücünü arttıran Nok Pelet firmasına da değinmek istiyoruz. Nok Pelet yenilenebilir kaynaklardan ürettiği odun peletlerini çam ağaçlarının tortularından, talaşlarından elde etmektedir. Bu ürünler; çam odunlarının atıklarının kurutulup öğütülerek talaş hâline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılmasından elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt topaklarıdır. Kurutma, öğütme ve peletleme olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yaklaşık %40 ila 50 neme sahip olan talaş, yonga fırında kurutularak nem oranı yaklaşık %10 ila 15’e düşürülür. Talaşın sürtünmeden kaynaklanan ısısıyla, preslenen peletler soğutulma işlemiyle sıcaklıkları minimumda 20 dereceye düşürülür ve paketlenir.

PELET KULLANIM ALANLARI

Biyoenerji kaynaklarının içerisinde yer alan pelet ısınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Pelet aslında yaşantımız birçok alanında rahatlıkla kullanılabilir evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda, özetle; ısı gerektiren tüm alanlarda pelet (Biyokütle) yakıtları kullanılabilir. Nok Pelet firmasının ürettiği odun peletleri ısınma ve sanayi amaçlı olarak her iki alanda da kullanılmaktadır. Hiçbir katkı maddesinin olmadığı peletler %100 çam tortularından üretilmektedir. NOK PELET firması, saatte 4 ton kapasiteli makinelerde günün 16 saati faaliyet gösteren tesislerinde, uzman kadrosu ve mühendislerin gözetiminde, üretim yaparak Türkiye’nin pelet talebinin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. 5 yıllık süreçte Orta Anadolu’da kurulacak olan yeni tesisi ile kapasite artışı ve Doğu - Güneydoğu bölgelerinin pelet ihtiyacının karşılanmasını planlamaktadır.

PELET YAKITININ AVANTAJLARI

· Sürdürülebilir bir kaynak olması.

· %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.

· Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.

· Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir.

· Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.

· Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.

· Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.

· Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.

· Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.

· Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.

· Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.

· Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (Hermetik kombilerde olduğu gibi)

· Kazan dairesi toz duman olmaz.

· Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahele gerektirmez

· Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.

PELET KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ NOT

Ülkemizde doğal yollarla üretilen odun peletinin yanı sıra, doğal yollarla üretilmemiş pelet kullanımı yoğun yaşanmaktadır. Doğal yollarla üretilmeyen bu kimyasal pelet ürünlerinin kullanılması durumunda, kullanıcılar çevre kirliliğine sebep olurken, pelet cihazlarınızın yakma sistemlerini eritilmesine ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olursunuz. Bunun yanı sıra odun peletinden aldığınız yüksek kalorili ısıyı, kimyasal karıştırılmış pelet ürünlerinden alınmadığı kanıtlanmıştır. Bu durumda almış olduğunuz üründen verim alamazken, ekonomik olarak da bütçenize zarar vermiş olursunuz. Piyasa’da ucuz olarak satılan ve içerisine mdf gibi kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülen peletlere dikkat edilmesi, alınacak verim ve doğal ısınma yöntemleri konusunda önemlidir.