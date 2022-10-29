Pendikspor 0-2 Samsunspor maç özeti izle (Video)

Spor Toto 1. Lig 11. haftasında Pendikspor ve Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor maçı 2-0 kazandı. Samsunspor’un 22 yaşındaki genç futbolcusu Ali Ülgen jeneriklik bir gole imza attı.

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TARİHLERİNDE 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Samsunspor ile Pendikspor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarının tamamını da Karadeniz temsilcisi Samsunspor kazandı. Daha önce oynanan karşılaşmaları Samsunspor 3-0, 2-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kazanırken, Pendikspor ise Samsunspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

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