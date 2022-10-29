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Pendikspor 0-2 Samsunspor maç özeti izle (Video)

Spor Toto 1. Lig 11. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligde 18 puanla 3. sırada yer alan Pendikspor evinde Samsunspor’u ağırladı. Saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Samsunspor maçı 2-0 üstünlükle tamamladı. Golleri dakika 33’ Ali Ülgen ve 61’ Gaetan Laura kaydetti. Samsunspor bu sonuçla puanını 17’ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Pendikspor ise 18 puanda kalarak 3. sırada yer aldı. Pendikspor - Samsunspor maç özeti ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendikspor 0-2 Samsunspor maç özeti izle (Video)
Pendikspor Samsunspor

Spor Toto 1. Lig 11. haftasında Pendikspor ve Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor maçı 2-0 kazandı. Samsunspor’un 22 yaşındaki genç futbolcusu Ali Ülgen jeneriklik bir gole imza attı.

PENDİKSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Pendikspor - Samsunspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU

TARİHLERİNDE 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Samsunspor ile Pendikspor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarının tamamını da Karadeniz temsilcisi Samsunspor kazandı. Daha önce oynanan karşılaşmaları Samsunspor 3-0, 2-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kazanırken, Pendikspor ise Samsunspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

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