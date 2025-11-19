Polis teşkilatında zorunlu ikinci şark görevi kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki polis teşkilatı buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatında atama sisteminden özlük haklarına kadar pek çok konuda hayata geçirilen yenilikleri ve gelecek dönem planlarını paylaştı.Konuşmasına köklü devlet geleneğine vurgu yaparak başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonunun rehber edinildiğini ifade etti. Yerlikaya, bu vizyonun sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda huzur ve güvenin daim olduğu bir Türkiye'yi hedeflediğini belirtti.

PERSONEL BRANŞ KURSLARI BAŞLADI MI?

Teşkilat tarihinde ilk kez personel branş oluşturulduğunu ve personel branş yönergesinin yürürlüğe girdiğini bildiren Bakan Ali Yerlikaya, bu kapsamda personel branş kurslarının başladığını aktardı. Yerlikaya, bu yıl 628 personele personel branş kursu verildiği bilgisini paylaştı.

POLİS ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 6 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanının ifadelerine atıfta bulunarak, "Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık" cümlelerinin yeni sistemin hem özü hem de teminatı olduğunu belirtti.

Görev puanına dayalı yeni atama sistemi ile ilk uygulamanın 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, sistemin detaylarını paylaştı:

"Görev puanı sistemi baş komiser ve alt rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel bilgi sistemine entegre edilen bilgisayar destekli atama sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22 bin 45 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı. Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Tecrübeye, fedakarlığa, görev yeri ve hizmete yer var. Emekleri objektif bir şekilde ölçülebiliyor. Kapalı kapılar ardında değil saydam bir süreç yönetiliyor."

Bakan Yerlikaya, polislerin özlük hakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, ilk kez açıklanan önemli bir müjdeyi duyurdu: "Polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. İlk defa açıklıyorum. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Daha önce de ifade etmiştim burada bir kez daha tekrarlıyorum polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."







