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27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 27. Dönem sonuçları için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayınlanacak POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM sonuçları

Polis alımı kapsamında binlerce adayın katılım sağladığı 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları için adeta geri sayım başladı. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav gibi süreçlerin ardından adaylar şimdi ise Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

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