Pomeranian Bakımı ve Özellikleri.

Pomeranian Boo Köpek Irkı Özellikleri Nedir?

Pomeranian fiziksel özelliklerine bağlı olarak değerlendirilir. Yani Pomeranian boo köpek ırkı özellikleri arasında başı çekenler:

· Görünümü itibariyle oyuncak ayıyı anımsatır.

· Çok türlü ve küçük yapılı köpek cinsleri arasında boy gösterir.

· Hafif tilkiye benzer bir ifadeye sahiptir.

Bu cinsin Greenland’ın kızak köpeklerinden geldiği biliniyor. Bu bölge de Almanya ile Polonya arasında yer alır. Küçük yapısı ile dikkatleri üzerine çeken köpekler:

· Ortalama 20 cm kadar yüksekliğe sahiptir.

· Ağırlık ise 1 ile 3 kg arasında değişiklik gösterir.

· Ortalama yaşı ise 13 – 16 yıl arasındadır.

Pomeranian Bakımı Nasıl Yapılır?

Pomeranian çok tüylü bir köpek cinsi olduğu için ara sıra taranması yani fırçalanması faydalı olacaktır. Hafta içerisinde birkaç kere fırçalamak iyi gelecektir.

Diş sağlığına da ayrıca önem vermek gerekir. Minimum haftada 1 kez dişlerinin fırçalanmasına özen göstermelisiniz. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda banyo yaptırmalısınız. Haricinde fırçalama eylemi ile hijyen sağlamanız uzun sürmez. Pomeranian bakımı pratik olan köpek cinsleri arasındadır.

Pomeranian Yavrusuna Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Minimum 8 haftalık olan Pomeranian eğitime uygun olacaktır. Örneğin tuvalet eğitimi için 8 haftalık olmasını beklemeniz gerekir. İlk başta evde eğitim vermek en doğrusu olacaktır. Bir alan belirlemek ve ped eşliğinde eğitime geçmek gerekir. Sonrasında:

· ‘Çiş’ ve ‘tuvalet’ gibi kelimeleri sıklıkla tekrar etmelisiniz.

· Tuvalet noktasına bu şekilde yönlendirmeniz faydalı olacaktır.

Pomeranian yavrusuna tuvalet eğitimi için bu adımları takip edenler kısa süre içerisinde sonuç alacaktır.

Pomeranian Boo Cinsi Nasıl Beslenir?

Sık ve az olacak şekilde beslenme düzeni oluşturmanız gerekir. Özellikle de yeni doğan köpekleri bu şekilde alıştırmalısınız.

Standart büyüklüğe sahip olan köpekler için ortalama 1,8 ile 3.15 kg aralığında mama takviyesine yer verilmelidir. Kalorilerini dikkate alarak mama tercihinde bulunmanız gerekir. Pomeranian boo cinsi beslenme için kuru ya da yaş mama tercih edilebilir.

Pomeranian Fiyatları (Ücretleri) Nedir?

Pomeranian fiyatları kırma olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolar üzerinden hesaplama yapılır. Ve ortalama 5000 TL ile 30.000 TL aralığında bir fiyata yer verilir.

Pomeranian Boo Sahiplenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evde bir takım değişikliklere yer vermek gerekir. Örneğin oyuncaklar, oyun alanları ve tuvalet pedi gibi olmazsa olmaz aparatları temin etmelisiniz. Pomeranian boo sahiplenirken dikkat edilmesi gerekenler arasında ev düzeni önemli. Çok hareketli oldukları için kırılacak ve köpeklere zarar verecek eşyaları kaldırmak gerekir.

Pomeranian Boo İlanlarına Nereden Ulaşabilirim?

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