Pomeranian Boo ırkı özellikle boyut olarak birçok insanın ilgisini çeken bir ırktır. Bu ufacık, tefecik ancak aşırı derecede tatlı olan ırkı günümüzde sürekli olarak televizyonlarda, magazin programlarında ve instagramhikayelerinde herhangi bir ünlünün kucağında görebilirsiniz. Hâl böyle olunca birçok insanda bu köpeğin nasıl bir ırk olduğunu, ırkın özelliklerini ve bunun yanı sıra bakımının nasıl yapacağını merak ediyor. Biz de bu sorulara cevap vermek amacıyla sizlere bu içeriğimizi hazırladık.

Pomeranian Boo Özellikleri

Bu ırk minyatür köpek kategorisine girmektedir. Bu sebeple de boyut olarak oldukça küçük olduğunu görebileceksiniz. Her ne kadar küçücük bir şeyde olsa haylaz, hiperaktif ve aşırı derecede arkadaş canlısı yapısı ön plana çıkıyor. Bu köpek türü küçücük olmasına rağmen atarlı yapılarından dolayı büyük köpeklere kafa tutabiliyor. Bunun sonucunda da çok komik görüntüler ortaya çıkıyor.

Bu ırkın normal boyutuna ulaşması yaklaşık olarak 10 aylık olma süreçlerine kadar devam etmektedir. Bunun yanı sıra dışarıdan hayatı boyunca pomeranian ırkını sadece fotoğraflarda görmüş bir kişi bile çift katmanlı tüyleri ve dik kulaklı ile onları rahatlıkla diğerlerinden ayırt edebilirler. Bunun yanı sıra kuyruklarının da sırt kısmına doğru kıvrılması bu ırkı daha şirin hale getirir. Kalın kürklü yapısı sebebiyle soğuk günlerde kolay kolay üşümezler. Irkı genel olarak farklı farklı renklerde görme ihtimaliniz bulunuyor. Dünyada en yaygın olan rengi ise kızıl rengidir. Bu renge rağmen siyah, beyaz ve bu iki rengin tonlarında da karşınıza çıkma ihtimali vardır.

Pomeranian Boo ırkı karakteristik yapısı bakımında arkadaş canlısı olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dik kafalı yapıları da onların sürekli olarak başını belaya sokmasına sebebiyet veriyor. Sokaktan geçen herhangi bir köpek gördüklerinde o köpeğin kendisinden büyük olması hiçbir şekilde umrunda değildir. Her ne olursa olsun havlamaya devam ederler. Irk egzersiz ihtiyacı bakımından aktif köpek olduğu için sürekli hareket etmeye ihtiyaç duyar. Yaşları ilerledikçe artık daha miskin ve yorgun hale bürünürler. Bu sebeple kolay kolay hareket etmezler.

Pomeranian Boo Bakımı

Bu ırkın bakımı diğer ırklara göre daha kolaydır. Tabii ki kolaylık her konuda karşınıza çıkmıyor. Yemek yeme konusunda çok seçici oldukları için biraz zorlanabilirsiniz. Gereğinden fazla yeseler bile kolay kolay obez olma eğilimine girmezler. Bu ırkın bakımında en fazla zorlanacağınız kısım özellikle tüyleridir. Kalın bir tüy yapısına sahip oldukları için sürekli bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu bakımı haftada bir ya da iki kere tarama ile halledebilirsiniz. Ancak tüy dökme dönemlerine geldiklerinde mutlaka günlük tarama işlemi yapmak gerekiyor. Bu ırkın sürekli banyo yaptırılması deri rahatsızlıklarının oluşmasını engellemek amacıyla önerilmiyor. Belirli süreçler belirleyerek bu süreçler içerisinde banyo yaptırmanız yeterli olacaktır.

Pomeranian Boo Fiyatı

Pomeranian Boo satın almak için yapmanız gereken tek şey hayvan sahiplendirme ilan sitelerinde bulunan ilanları takip etmektir. Bu ırkın güncel fiyatı ortalama 5.500 TL ile 15.000 TL aralığında değişmektedir. Eğer ki sahipleneceğiniz köpeğin tüm aşıları yapılmış, karnesi verilmiş ve kaydı yapılmış ise bu fiyatta kesin bir artış ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: www.sevimlikopekler.com