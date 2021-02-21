Pratik Salatalık Maskesi Tarifleri (Neden Yapmalısınız?)

Salatalık maskesi, içinde kullanılan diğer malzemelere göre cilde oldukça farklı şekillerde fayda sağlar. Pratik bir salatalık maskesi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

• 2 adet rendelenmiş salatalık ile 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırın.

• Cilde uygulayın ve yaklaşık 20 dakika sonra bol su ile durulayın.

• Bu maskeyi haftada bir kullanabilirsiniz.

Salatalık Maskesinin Yararları Nelerdir?

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Salatalık maskesi faydaları aşağıda sıralanmıştır:

• Cilde etkili bir şekilde nem sağlar. Cilt pullanma ve kaşıntıya etki ederek kuruluğu azaltmada faydalı olabilir.

• Salatalık maskesi cilt ödemini azaltmaya yardımcı olur. İçerdiği askorbik asit ve kafeik asit maddeleri sayesinde yüzde şişkinliği ve şişkinliği azaltabilir.

• Zamanla ciltteki negatif izleri pozitif bir ize dönüştürür. Akne, cilt lekeleri, koyu halkalar ve kırışıklıklar ile diğer cilt problemlerini gidermek için vitamin ve mineraller içerir.

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• A ve E vitamini cildin genç kalmasına katkıda bulunur. Hücre yenilenmesini ve onarımını destekler. Cilde canlılık kazandırır.

• Salatalık cildi yumuşatabilir. Cilde dokunduğunuzda kadifemsi yumuşaklığı hissedebilirsiniz.

Salatalık Maskesi ile Cilt Rengi Nasıl Açılır?

Cilt rengini açan salatalık maskesi cildin her tarafını aynı ve eşit renkte yapmayı sağlar. Aşağıda bu pratik salatalık maskesi yapımı anlatılmıştır:

• Malzemeler:

• 1 adet yumurta

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• 1 adet salatalık

• 2 tatlı kaşığı susam yağı

• 2 tatlı kaşığı elma sirkesi

• Salatalığı doğrayın, yumurta sarısını ekleyin.

• Susam yağı ve elma sirkesi ile iyice karıştırın.

• 30 dakika cilde uyguladıktan sonra ılık su ile yıkayın.

Gözenekleri Temizleyen Salatalık Maskesi Tarifi Nasıldır?

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Gözenek arındırıcı salatalık maskesi yapımı aşağıda anlatılmıştır:

• Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı esmer şeker

• 1 adet salatalık

• 1 yemek kaşığı süt

• 1 tatlı kaşığı bal

• Salatalığı soyun ve ezin.

• Ezilmiş salatalığın içine süt, bal ve şekeri dökün. İyice karıştırın.

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• Tüm malzemelerden yapılmış kremi cilde sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin.

• Hazırladığınız krem ciltteki ölü cildi, kiri ve yağı temizler.

• Temizleme aşamasında soğuk su kullanabilirsiniz.

• Uygulamayı haftada iki kez düzenli olarak kullandığınızda etkili sonuç alabilirsiniz.

Salatalık Maskesi Ne Sıklıkla Uygulanmalıdır?

Salatalık maskesinin yapılması gereken aralık cildin etkili bir şekilde yenilenmesi, temizlenmesi, canlanması ve sağlıklı olması açısından oldukça önemlidir. Cildinizi tahriş etmeden tazelemek ve gençleştirmek için haftada 2 veya 3 kez salatalık maskesi kullanmanız önerilir. Salatalık maskesinin ciltte durması gereken süre için bilgi aşağıda verilmiştir:

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• Maskede kullanılan malzemenin cinsine göre; maksimum 15 dakika ciltte bırakılması tavsiye edilir.

• Cilde uzun süre asitli maddeler içeren bir maske uygulanırsa cildi tahriş edebilir. Bu soruna dikkat etmeniz önerilir.

• Limon ve kabartma tozu ile tavsiye edilen salatalık maskesini cildinizde mümkün olduğunca kısa süre bekletmelisiniz.

Kırışıklık Giderici Salatalık Maskesi Nasıl Yapılır?

Kırışıklıkları gidermek için salatalık maskesi için malzemeler şunlardır:

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• 1 adet salatalık

• 1 yemek kaşığı aloe vera

Oldukça az malzemeli bu pratik salatalık maskesi şu şekilde hazırlanır:

• Salatalığı püre haline getirin, ardından aloe vera jelini püreye ekleyin ve karıştırın.

• Ciltte yaklaşık 30 dakika bekleyen karışımı temizlemek için yüzünüzü ılık suyla yıkayabilirsiniz.

• Haftada iki kez kullandığınız takdirde cildiniz daha genç bir görünüm kazanır.

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Oldukça basit tarife sahip olan bu salatalık maskesi ile kırışıklıklarınızdan kurtulmanız son derece hızlı ve kolaydır.