Prof. Dr. İlber Ortaylı için kalp krizi geçirdiği iddiası: İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Son gelişmeler

Türkiye’nin en çok takip edilen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında “kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı” iddiaları gündeme geldi. Türkiye’nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında çeşitli internet sitelerinde dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bazı haber kaynakları, ünlü tarihçinin kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını öne sürdü.





İddialar sosyal medyada gündem oldu

“Kalp krizi geçirdi” başlığıyla yayılan haberler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Ortaylı’nın bugün katılması beklenen bir organizasyona gitmediği yönündeki iddialar tartışmalara neden oldu.





Resmi açıklama

Prof. Dr. İlber Ortaylı resmi X hesabından (@ILBERORTAYLIGSU) 3 Ekim 2025 tarihli paylaşımında sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı.

Sevgili okurlarım,

Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.#ilberortaylı — İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) October 2, 2025









Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir?

21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğan İlber Ortaylı, uzun yıllardır Osmanlı ve Türk tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınıyor. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok kurumda ders verdi. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini yürüttü. Çok sayıda kitap, makale ve konferansıyla hem Türkiye’de hem de dünyada geniş bir kitleye ulaştı.

Akademik kariyeri

İlber Ortaylı, Yunanistan'ın Preveze şehrinde düzenlenen İkinci Uluslararası Tarih ve Kültür Sempozyumu'nda; Eylül 2009. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Burada Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray'ın öğrencisi oldu. Ayrıca sınıf arkadaşları arasında Zafer Toprak, Mehmet Ali Kılıçbay ve Ümit Arslan da vardı.





Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da aynı Fakültede doçent oldu.





1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus'ta ders, seminer ve konferanslar verdi.





1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin idare tarihi anabilim dalının başkanlığını yaptı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesine, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçti. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi derslerini vermektedir. Galatasaray Üniversitesi senatosu üyesidir. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi Anabilim Dalı üyesidir ve aktif olarak ders vermektedir.





2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevde kalan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevi Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun'a devretti.





Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesidir. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık danışmanı oldu.





Tarih Vakfı ve Afet İnan ailesinin iş birliğiyle iki yılda bir verilen Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü'nün 2004 yılındaki sahipleri İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu jüri tarafından belirlenmiştir. 2009 yılında İzmir Kitap Fuarı'na katılmıştır. Millî Saraylar Daire Başkanlığının Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği "Vefatının 150'nci yılında I. Abdülmecit ve dönemi" başlıklı uluslararası sempozyumun açılış ve kapanış oturumlarına katılmıştır.



