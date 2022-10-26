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Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, vefat etti. Evinde rahatsız geçiren İsmail Cerrahoğlu Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cerrahoğlu, bugün öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu kimdir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu kimdir?
İsmail Cerrahoğlu

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı. Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı. Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

PROF. DR. İSMAİL CERRAHOĞLU KİMDİR?

Hendek’te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu.

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.

Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, PROF. DR. İSMAİL CERRAHOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

  • "Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN PROF. DR. CERRAHOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

  • "Akademi camiamıza Tefsir alanında çok kıymetli katkılar sağlayan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve ilim alemine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı
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