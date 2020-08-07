Süt ve süt ürünleri, yumurta, bakliyat ve et grubunda bol miktarda protein bulunur. Sporcuların beslenme programlarında bu gruptaki ürünlerin yoğun olarak tüketildiği görülecektir. Ancak doğal yollarla alınan protein tek başına yeterli olmayabilir. Kas kütlesini güçlendirebilmek için ek bir besin kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Protein Tozu bu noktada devreye girer. Planlı bir şekilde tüketildiğinde etkisini gösterir.

Peynir altı suyunun işlem geçirmesiyle elde edilen protein tozları, çeşitli kimyasal tepkimeler sonrasında protein bazlı toz halini alır. Buradaki amaç proteinin en saf halini elde edebilmektir. Saf düzeydeki protein tüketildikten sonra kana daha hızlı karışır. Bu yüzden laktoz ve yağ doğru bir şekilde ayrıştırılmalıdır. Filtreleme işlemi belirli standartlarla yapıldıktan sonra en saf seviyedeki proteine erişilecektir. Sporcuların kas dokularını güçlendirebilmesi için kullandıkları protein tozunun en yüksek verimde işlenmesi bu sebeple çok değerlidir.

Protein tozlarıyla ilgili internet üzerinde birçok haber üretilmektedir. Ancak bu haberlerin çoğunda bilgi kirliliği oluştuğu görülmekte, spora gönül vermiş kişilerin doğru bilgileri alması zor hale gelmektedir. Belki de birçok sporcu bu konuda yanlış yönlendirilmektedir. Bu nedenle tamamen bilimsel metotları izleyerek ziyaretçilerine değerli bilgiler sunan sporunuyap.com sitesi ön plana çıkmaktadır. Protein tozu kullanımı ile ilgili akıllarda soru işareti bırakmayan blog yazıları, protein tozlarının incelemeleri ve karşılaştırmaları, marka ve fiyat araştırmaları site üzerinde güncel olarak yer almaktadır.

Protein Tozu Nasıl Kullanılmalı?

Protein desteğinin kullanımıyla ilgili sporcuların aklında soru işaretleri oluşabilir. Arama motorları üzerinde yapılan araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılması nedeniyle kafa karışıklığı yaşanır. Spordan önce ve spordan sonra nasıl ve ne miktarda tüketilmesi gerektiği hakkında kesin bir bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Sporcu sağlığı açısından bu durum hayati önem taşır. Çünkü gereğinden fazla miktarda tüketilen protein tozlarının kemik erimesi, kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği bir gerçektir. Buna ek olarak protein tozunun ana besin kaynağı değil bir ek destek besini olduğu idrak edilmelidir. Günlük beslenme programından şaşılmaması gerekir. Doğal protein kaynaklı besinler tüketilmeye devam edilmelidir. Beslenme programına ek olarak protein tozunun tüketimi sağlanmalıdır. Uzman hekim ve diyetisyenlerden görüş almadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

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Protein Tozu Faydaları

Protein, insan vücudunun ihtiyacı olan gelişim evrelerinde önemli rol oynar. Nasıl ki kalsiyum kemik gelişimi için olmazsa olmaz bir besin ise, protein de kas gelişiminde aynı etkiyi bırakan bir besindir. Yeterli miktarda alınmadığında kas dokuları gerekli gelişimi sağlayamaz. Bunun sonucunda kas sistemine bağlı bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle sporcularda bu konu daha kritik düzeydedir. Yeterli proteini tüketmeyen sporcular sıklıkla kas sakatlığı yaşayabilmektedir. Bu nedenle doğal beslenmenin yanında protein tozu alımının sağlanması önem kazanacaktır. En bilindik faydaları arasında şunlar bulunur:

· Kas dokusunu güçlendirir.

· Hücreleri onarır.

· Bağışıklık sistemini güçlendirir.

· Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımı sağlar.

· Kötü kolesterolü düşürür.

· Kan değerini dengeler.

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Protein Tozu Markaları

Her üründe geçerli olduğu gibi markalar ilgili ürünün kalitesini gösterir. Bir ürün için marka bilinirliği oldukça önemlidir. Bu sayede geniş bir müşteri kitlesine ulaşılabilir, alıcılar arasında güven hissi uyandırılır. Zaman içinde ürünün ulaştığı kitle büyük bir potansiyel kazanacaktır. Protein tozu markaları için durum pek farklı değildir. Piyasada çok sayıda toz markası bulunmasına rağmen hepsi aynı konforu sunmaz. Marka bilinirliği burada devreye girer. Sporcu yorumlarına bakıldığında en iyi protein tozlarının 3-4 markaya indirgendiği görülecektir. Bu sayede markalar arasında eleme sağlanabilir. Sporcuların kas gelişimine doğrudan katkı sağlayacak tozlara ulaşabilmesi için doğru tercih yapmaları gerekecektir. Sporunuyap.com sayesinde marka tercih aşamasının karar verme sürecine geçişi oldukça kısalmaktadır. Site üzerinde bulunan protein tozlarına ilişkin marka araştırmaları dikkat çekicidir. Markalar üzerinde yapılan karşılaştırmalar, üye yorumları, ürün puanları ve birçok özellik ile birlikte en doğru tercihi yapabilmek kolay hale gelecektir. Her ürünün detaylı bir incelemesi yapıldığı düşünüldüğünde, siteyi ziyaret eden kullanıcıların aklındaki soru işaretleri ortadan kalkmış olacaktır. Blog yazılarında ise protein tozları markalarıyla ilgili ayrıntılı araştırmalar yer almaktadır.

Protein Tozu Fiyatları

Protein tozu almak isteyen sporcuların tercihlerinde ürün fiyatları etkili olmaktadır. Piyasada bulunan her protein tozunun farklı ücretlendirmesi olduğu görülür. Bu farklılığın nedeni ürün kalitesiyle ilgilidir. Yeterli saflığa ulaşamayan proteinin sporculara fayda sağlamayacağı bilinen bir gerçektir. Daha az oranda protein desteği sağlayan ürünlerin fiyatları düşük olabilir. Ancak bazı ürünlerde protein saflık oranı istenilen düzeydedir. Bu da ürünün fiyatına doğrudan yansımaktadır. Fiyat performans bakımından düşünüldüğünde en iyi protein tozuna sahip olabilmek için bütçeyi önceden oluşturmak gerekecektir. Hali hazırda ederinden çok daha ucuz fiyatlara satılan tozların faydadan çok zarar getireceği su götürmez bir gerçektir.

Sporcuların fiyat araştırmalarını daha rahat yapabilmelerini sağlayan sporunuyap.com, web sitesi üzerinde bulundurduğu protein tozu tanıtımları ile ziyaretçilerinin ilgisi çekmeye devam etmektedir. Ürün tanıtımlarında fiyat karşılaştırmaları yapılmakta, en uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra en çok tercih edilen ürünlerin fiyatları da analiz edilebilmektedir. Bu sayede en doğru markanın seçimi rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar ürünlerle ilgili yorum yapabilmektedir. Ziyaretçiler yapılan yorumları okudukça almak istedikleri toz hakkında daha net bilgi sahibi olabilmektedir.

Protein Tozu Sipariş

İnternet alışverişinde kullanıcılar bazı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Güvenilir olmayan sitelerden yapılan alışverişlerde mağduriyet oranının yüksek olduğu görülür. Ürünün hatalı yollanması veya hiç yollanmaması gibi problemler ortaya çıkabilir. Özellikle protein tozu gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir üründe daha dikkatli olunması gerekir. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı etikete sahip olması birincil koşuldur. Bu onay, ürünün herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağı taahhüt eden bir garanti olarak düşünülebilir. İkinci olarak ürünle birlikte reçete veya bilgilendirici metine sahip bir yazının bulunması gerekir. Ürünün kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler eksiksiz belirtilmelidir. Günlük ne kadar tüketilmesi gerektiği, hangi koşullar altında kullanılmaması gerektiği gibi önemli bilgiler yazılı olmalıdır.

Sporunuyap.com üzerinde yer alan bütün protein tozu ürünlerinde bahsettiğimiz standartlar uygulanmaktadır. Sporcu sağlığı düşünülerek her işlem eksiksiz yerine getirilir. Siparişlerde ise müşteri odaklı bir anlayış söz konusudur. Müşterilerin talepleri doğrultusunda hareket edilir. Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra ürünün sevkiyatıyla ilgili bilgilendirme sağlanır. Stokta bulunmayan ürünün satışı kesinlikle gerçekleştirilmez. Sipariş edilen ürün yerine başka bir ürün yerleştirilmez. Sitenin sağladığı birçok promosyondan yararlanmak da mümkündür. Bütün bu özellikleri sayesinde sporunuyap.com sitesi, sporcuların ihtiyaçlarına etkili çözümler üretmeye devam etmektedir.

Neden Sporunuyap.com?

Ülkemizde sporcu besin ürünü satışı gerçekleştiren birçok firma bulunmaktadır. Sporunuyap.com firması da bu alandaki eksiklikleri tespit ederek, neyi nasıl daha iyi duruma getirebiliriz felsefesiyle kendini tanıtmaktadır. Bazı ürünlere erişimin kolay olmadığı düşünüldüğünde, sitenin bu konudaki çalışmaları sayesinde istenilen destek ürününe sahip olabilmek daha kolay hale gelecektir. Sadece protein tozu değil diğer sporcu ürünlerinde de geniş bir yelpaze bulunmaktadır.

Bir ürünü değerli hale getiren aslında ürünün tanıtımıdır. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun, tanıtım açıklaması yetersiz olduğu taktirde beklenilen ilgiyi görmeyecektir. Sporunuyap.com bu doğrultuda ürün açıklamalarını ve özelliklerini bütün ayrıntılarıyla birlikte paylaşır. Bu sayede herhangi bir soru işareti oluşmasının önüne geçilir. Protein tozlarının marka ve fiyat karşılaştırmaları da profesyonel bir çalışmayla oluşturulur. Ziyaretçilerin en doğru tercihi yapabilmesinin önü açılır.

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