PSA (Prostat Spesifik Antijen), prostat bezinde üretilen ve kandaki seviyesi prostat sağlığı hakkında bilgi veren bir proteindir. PSA değeri, genellikle prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi veya prostat iltihaplanması gibi durumların tespiti için ölçülür. Normal PSA değeri yaşa göre değişmekle birlikte genellikle 4 ng/mL’nin altında olmalıdır. PSA yüksekliği, prostat kanseri veya diğer prostat sorunlarının belirtisi olabilirken, PSA düşüklüğü genellikle sağlıklı bir prostatın işareti sayılır. PSA testi sonuçlarının doğru yorumlanması için mutlaka bir uzman doktora danışılmalıdır.

PSA ne demek?

PSA (Prostat Spesifik Antijen), erkeklerin prostat organında üretilip meninin kıvamını düzenleyen, aynı zamanda prostat hastalıklarıyla ilgili fikir veren bir değerdir. Kişinin kanındaki PSA değeri PSA testi ile ölçülür. Bu ölçümle birlikte prostat büyümesi, prostat enfeksiyonları ve prostat kanseri gibi hastalıkların teşhisi koyulabilir.

PSA değeri kaç olmalıdır?

PSA değerinin normal aralığı, yaş, ırk ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterir. Aslında PSA şu değerde ise kanser değildir denilebilecek bir değeri tanımlamak zordur. PSA değerinin 1 ng/ml nin altında olduğu çok düşük değerlerde bile %6.6 hastada prostat kanseri bulunabilmektedir. Bununla birlikte PSA değeri arttıkça kansere yakalama riski artmaktadır. PSA: 3,1 - 4 ng/ml arasına ulaştığında hastaların %26,9’sında prostat kanserine rastlanmaktadır.

PSA yüksekliği nedir?

PSA yüksekliği, kandaki PSA enziminin olması gereken referans aralığından daha yüksek olması durumudur. Prostat dokusu içerisinde ve menide çok yoğun miktarda bulunan Prostat Spesifik Antijen yani PSA, kana çok az salınır. BPH denilen iyi huylu prostat büyümesinde prostat büyüdükçe PSA’nın kan değeri ılımlı bir miktarda artar.

PSA düşüklüğü nnedir?

Kandaki PSA düşüklüğü genellikle sağlıklı bir prostatın göstergesidir. PSA değerleri yaşa veya kişinin mevcut sağlık koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ancak çok düşük olmadığı müddetçe kandaki PSA düşüklüğü herhangi bir hastalığa işaret etmez ve endişe verici bir durum değildir.







