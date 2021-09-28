PSG-Manchester City maçı skor, özet

PSG- Manchester City maçı kaç kaç? Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere) maçı TSİ 22.00'de başladı. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetti. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlandı.
PSG MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ?
PSG- MANCHASTER CITY: 2-0
Maçın hakemi yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı bitiren düdüğü çaldı. 2-0
Toplam seyirci sayısı: 37350.
90'
+4
Del Cerro Grande,Carlos autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.
90'
+4
Parc des Princes Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Riyad Mahrez ancak isabet yok.
90'
+3
Frikik! Hakem Del Cerro Grande,Carlos Deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Man City tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.
90'
+3
Deplasman Takımı PSG ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Man City.
90'
+2
Taç Man City takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
90'
+2
Del Cerro Grande,Carlos PSG lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
90'
+1
Del Cerro Grande,Carlos PSG yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Man City atışı kullanacak taraf.
90'
+1
Man City takımında Riyad Mahrez kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.
90'
+1
2. Devre sonuna 4 eklendi.
90'
PSG oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Danilo Pereira, çıkan oyuncu Idrissa Gueye.
89'
Frikik! Man City atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. PSG kalesinde tehlike!
87'
Man City kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
86'
PSG rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
86'
Parc des Princes Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım PSG.
85'
Parc des Princes Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
85'
Man City kendi yarı sahasında taç kullanacak.
85'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
84'
Taç PSG takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
83'
Serbest vuruş! Del Cerro Grande,Carlos Man City yarı alanında hücumda olan PSG lehine faul çalıyor.
82'
Man City kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
82'
Man City takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Riyad Mahrez.
81'
Ofsayt! Del Cerro Grande,Carlos PSG aleyhine ofsayt kararı veriyor.
80'
PSG Man City yarı sahasında faul kazanıyor.
80'
Del Cerro Grande,Carlos autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.
79'
PSG kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Man City.
79'
Man City takımı Riyad Mahrez ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.
79'
Oyuncu değişikliği! Man City takımında giren oyuncu Gabriel Jesus, çıkan oyuncu Raheem Sterling.
78'
Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Marco Verratti, oyuna giren oyuncu Georginio Wijnaldum.
77'
Sarı kart! Marco Verratti sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!
77'
Hakem Del Cerro Grande,Carlos Man City hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.
76'
Del Cerro Grande,Carlos taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip PSG.
74'
Golde asisti yapan oyuncu Kylian Mbappe.
74'
2:0
Gol! Parc des Princes stadında farkı açan golü atan oyuncu Lionel Messi. Durum şimdi 2-0.
74'
Joao Cancelo kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, PSG savunmasınca engelleniyor.
73'
PSG kendi yarı sahasında taç kullanacak.
73'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
72'
Maçın hakemi Del Cerro Grande,Carlos, Man City takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
71'
Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
71'
Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
71'
Man City takımında Kevin De Bruyne çektiği şutta kaleyi bulamıyor.
70'
Man City kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
69'
Parc des Princes stadında, PSG takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
68'
Oyuncu değişikliği! Parc des Princes stadında oynanan maçta Man City oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Philip Foden, sahayı terk eden oyuncu Jack Grealish.
67'
Ofsayt! Man City atağı, hakem Del Cerro Grande,Carlos tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.
66'
Riyad Mahrez çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
65'
Top auta çıkıyor. Man City oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
65'
Neymar isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Paris şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
64'
Maçın hakemi Del Cerro Grande,Carlos, Man City takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
63'
Aut atışını kullanacak takımPSG.
62'
Neymar tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.
62'
Del Cerro Grande,Carlos taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip PSG.
61'
Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Neymar (PSG).
60'
PSG kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
58'
Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.
57'
Taç Man City takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
56'
PSG kendi yarı sahasında taç kullanacak.
56'
Man City rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.
56'
Maçta heyecanlı anlar. Jack Grealish şutunu çekiyor ancak top PSG savunmasından dönüyor.
55'
Del Cerro Grande,Carlos taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Man City.
55'
Man City kendi yarı sahasında taç kullanacak.
54'
Man City için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Kevin De Bruyne.
54'
Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
52'
Hakem Del Cerro Grande,Carlos PSG hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.
51'
Korner kazanan takım Man City. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Riyad Mahrez.
50'
Rakip yarı sahada gol arayan Man City şimdi taç atışı kullanacak.
49'
PSG kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
49'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
48'
Taç PSG takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
48'
Man City kendi yarı sahasında taç kullanacak.
47'
Del Cerro Grande,Carlos autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.
47'
Man City takımı golü bulabilirdi ama Raheem Sterling çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
46'
Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.
46'
Rakip yarı sahada gol arayan PSG şimdi taç atışı kullanacak.
46'
Del Cerro Grande,Carlos PSG için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Man City yarı sahasına yerleşmiş durumda.
Maçın ikinci yarısı başlama vuruşuyla başladı.
Maçın hakemi Del Cerro Grande,Carlos ilk yarıyı bitirdi.
45'
+3
Ofsayt! Parc des Princes stadında ofsayta düşen taraf Man City takımı oldu.
45'
+3
PSG kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Man City.
45'
+2
Del Cerro Grande,Carlos taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Man City.
45'
+2
Serbest vuruş! Del Cerro Grande,Carlos Man City yarı alanında hücumda olan PSG lehine faul çalıyor.
45'
+2
PSG kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
45'
+1
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
45'
+1
Parc des Princes Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
45'
+1
4.Hakem 4 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.
45'
Man City takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Riyad Mahrez.
44'
Parc des Princes Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım PSG.
44'
Parc des Princes stadında, Riyad Mahrez sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
43'
Man City takımının atağında Ruben Dias kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.
43'
Parc des Princes stadında, Kevin De Bruyne sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
42'
Man City rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
42'
PSG takımında tedavisi tamamlanan Idrissa Gueye tekrar sahada.
40'
PSG takımında Idrissa Gueye sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.
39'
Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Kevin De Bruyne sarı kart görüyor.
39'
Hakem serbest atışa karar veriyor. PSG atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
38'
Gole yaklaşan takım PSG oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Ander Herrera. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
37'
Parc des Princes Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Kevin De Bruyne. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.
37'
Az önce bir sakatlık yaşayan Nuno Mendes tekrar sahadaki yerini alıyor.
35'
Nuno Mendes yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.
35'
Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
35'
Neymar şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Parc des Princes Stadı'nda skor değişmedi.
34'
Bernardo Silva çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Parc des Princes Stadı'nda skorda değişiklik yok.
32'
PSG takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
32'
Joao Cancelo, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Paris şehrinde skor değişmedi.
31'
Man City takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Parc des Princes Stadı'ndaki şutun sahibi Riyad Mahrez.
31'
PSG kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Man City.
30'
Aut atışını kullanacak takımPSG.
30'
Maçın hakemi Del Cerro Grande,Carlos, Man City takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
28'
Del Cerro Grande,Carlos PSG lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
28'
Man City hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Riyad Mahrez. Top savunmadan dönüyor.
27'
Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.
26'
Man City atağında top üst direkten döndü. Şutun sahibi Bernardo Silva. Paris şehrinde skorda değişiklik yok.
25'
Man City rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
24'
Sarı kart! Del Cerro Grande,Carlos elini cebine attı ve sarı kartını Man City takımının oyuncusu Joao Cancelo için kullandı.
24'
PSG kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
21'
Korner kazanan takım Man City. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Kevin De Bruyne.
19'
Taç PSG takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
19'
Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
18'
PSG kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
18'
Parc des Princes stadında, Man City takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
16'
Hakem serbest atışa karar veriyor. Man City atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
15'
Hakem Del Cerro Grande,Carlos düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. PSG kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
14'
PSG kendi yarı sahasında taç kullanacak.
14'
Frikik! Parc des Princes Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Man City.
13'
Rakip yarı sahada gol arayan PSG şimdi taç atışı kullanacak.
13'
Top auta çıkıyor. PSG oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
11'
Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
10'
Taç. Kullanacak takım Man City. PSG yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.
10'
Del Cerro Grande,Carlos Man City için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı PSG yarı sahasına yerleşmiş durumda.
8'
1:0
Gol! Idrissa Gueye PSG adına skoru 1-0 yapan golü attı.
8'
PSG oyuncusu Neymar şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.
6'
Taç PSG takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
6'
Parc des Princes Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
4'
Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Man City.
4'
Parc des Princes Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Man City.
2'
Man City PSG yarı sahasında faul kazanıyor.
2'
Del Cerro Grande,Carlos taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip PSG.
1'
Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.
PSG, Man City ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
Man City son 7 maçta yenilmedi.
PSG son 9 maçta yenilmedi.