PVC Konveyör Bant Nedir? Nasıl Çalışır?

Sistemin ana mekanizması dönen iki adet kasnaktan oluşmaktadır. Bu iki kasnağa eşlik eden çok sayıda dişliler, kancalar, kovalar ve PVC kayış bulunmaktadır.

Bu kemer yol boyunca pek çok silindir tarafından desteklenerek ilerleme sağlanır. Orta kısımda bulunan makaralar, yükün ağırlığı ile konveyörün çökmesini önlemektedirler. Konveyör bant ürünün hareket etmesini sağlar. Bu şekilde ürün konveyörün üzerinde durarak gitmesi gereken yere kolaylıkla taşınır.

Konveyör Bant Sistemi ve Kullanım Alanları

Konveyör bant, konveyör sistemlerine entegre edilen bir ekipmandır. Aynı zamanda yük taşıma platformu olarak da adlandırılabilir. Konveyör sistemleri değişik boyutlarda ve kapasitelerde üretildiği gibi her sisteme uyumlanabilen PVC konveyör bant üretimi de önem kazanmaktadır.

Birçok şişeleme, konserve, kişisel bakım, gıda, içecek gibi fabrikalarda ve üretim tesislerinde konveyör bant kullanılmaktadır. Bu sistemlerden bazılarında keskin virajlar ve dönüşler bulunur. Buralarda kurulan sistemler ve PVC bant özellikleri çok büyük önem taşımaktadır.

Sıhhi tesisat, gıda sınıfları ve yıkama gibi konveyör sistemlerinde paslanmaz çelikle uyumlu olan bantlar kullanılır. Bu sayede hijyen kurallarına de uyum sağlanmaktır. Bazı konveyör bant sistemleri de ambalajlı ürünlerin yanı sıra ham madde ve ya pişmiş ürünler için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.

Konveyör bant sistemleri dendiğinde klasik olandan çok döndürme, yükseltme, çevirme, kavrama, hizalama, yönlendirme vb. işlemleri gerçekleştirebilecek konseptte ürünler de tasarlanabilmektedir. Her özelliği uygun konveyör bant üretilmeli ve bu sistemlerin işlerliğinin sağlanması için bant kayış özelliklerinin de mevzuata uygun olması gerekmektedir.

PVC Bantlı Konveyör

PVC bantlı konveyörlerde hareket kabiliyeti motor kuvveti ile gerçekleştirilmektedir. Doğrudan sıcağa maruz kalması gerekmeyen, çok ağır olmayan ve bandı zedelemeyecek şekilde üretilen ürünlerin taşınması için kullanılmaktadır.

PVC Konveyör bant ile üretilen sistemler, diğer sitemlerle kıyaslandığında bir nebze daha düşük maliyetlere imal edilebilirler. En çok Minyatür olanlarda, Z tipi olanlarda, L tipi olanlarda ve Düz Tip olanlarda PVC konveyör bandı kullanılır.

Bu bantlarda renk seçenekleri elbette mevcuttur. PVC bant, gıda sektörüne çok uygun olmasa da Poliüretandan üretilenleri gıda sektöründe kurutma bandı olarak da kullanılabilir.

Kullanıldığı Yerler

PVC Konveyör Bant ile üretilen konveyör sistemleri malzemelerin iletilmesinin yanında stoklama, boşaltma, yükleme gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı kömür ocaklarında, maden ocaklarında, taş kırma, eleme, çöp ayrıştırma tesisleri, tahıl ürünleri yüklenmesine boşaltılması işlemleridir. Şeker ve kâğıt sanayii ile tahıl ambarlarında genellikle konveyörsistemlerinden yararlanılır.

Konveyör Bant Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

· Büyük miktarda mal iletim akışı sağlar.

· Basit şekilde yapılır ve aşınması düşüktür.

· Enerji kullanım miktarı oldukça azdır.

· Yatırım maliyeti emsallerine göre oldukça azdır. Bunun yanında servis masrafları da düşük seyreder.

· İletilen mala taşıma sırasında zarar gelmez.

· Çelik halatların kullanılması ile uzun mesafelere taşınma gerçekleşir.

Dezavantajları

· Yukarı doğru taşımada eğim sınırı vardır.

· Yüksek miktarda bant aşınması gerçekleşir ve sık sık değişim yapılır.

· Bazı yükler için düşük verimlidir.

· Toz oluşturma kapasitesi yüksektir.

PVC Konveyör Bant Hangi Özellikleri Taşımalıdır

Malzemeyi taşıyan PVC konveyör bant sisteminin arıza olmadan çalışmasını sürdürmesi için şu özelliklerde olmaları istenir.

· Nemi az miktarda çekmelidir.

· PVC bant mukavemeti yüksek olmalıdır.

· Özgül ağırlığı düşük olmalıdır.

· Bant kayış uzama miktarı az olmalıdır.

· Tamburlarda sarılma ve oluklaşma ile olan eğilme etkilerine dayanma

· PVC kayış, alternatif gerilmelere dayanıklı olmalıdır.

· Kurutma bandı taşıdığı malzemenin aşındırma etkisine dayanmalı ve uzun ömürlü olmalıdır.

· Sıcağa, soğuğa, iklim etkilerine, yağlara, oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalıdır.