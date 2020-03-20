Kadın üreme organlarından olan rahim veya tıpta daha sık kullanılan adıyla uterus, gebelik sırasında embriyonun veya fetusun yerleşip büyüdüğü yerdir. Rahimde farklı kanser türleri görülebilir. En sık görülen tip, rahmin en iç tabakasından köken alan, endometrial kanser olarak adlandırılan tiptir. Rahim kanseri, menapoz öncesi ve 40 yaş altındaki kadınlarda da görülse de genellikle menopozdan sonra görülür. Menopozdan sonra uzun yıllar sadece ‌östrojen içeren hormon ‌replasman tedavisi alan kadınlarda daha yüksek risk söz konusudur.

Rahim Kanseri Nedir?

Kadın üreme sisteminin önemli bir parçası olan rahim, içi boş armut şeklinde bir organdır. Rahmin iç yüzeyi endometrium adı verilen özel bir dokuyla kaplanmıştır. Bu dokuda gelişen kansere endometrial kanser denir. Rahim kanserlerinin büyük çoğunluğu endometrial kanser şeklinde kendini göstermektedir. Endometrial kanser tedavi edilmezse vajina, yumurtalıklar, fallop tüpleri gibi diğer üreme organlarına ya da mesaneye ve barsaklara sıçrayabilir. İlerleyen evrelerde ise akciğer, karaciğer gibi daha uzak organlara yayılabilir. Neyse ki, rahimde görülen kanserler, kendilerini vaginal kanama gibi bir belirtiyle erkenden gösterebilir ve genellikle düzenli kontrollerle çok fazla yayılmadan önce fark edilir. Rahim kanseri, hasta şikâyetlerinin dinlenmesi, jinekolojik muayene yapılması, görüntüleme yöntemleri ve biyopsi yoluyla teşhis edilir. Rahim kanserinde tercih edilen en yaygın tedavi şekli rahmin çıkarılma ameliyatı olan ‌histerektomidir. Ameliyatta bazen yumurtalıklar ve ‌fallop tüpleri de rahimle birlikte çıkarılır. Hormon tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi , hormonal terapi diğer tedaviler arasındadır. Bazı vakalarda bu tedavi çeşitleri kombine edilebilir.

Rahim Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rahim kanseri belirtileri her kadında farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Hatta bazı kadınlarda, hastalık diğer organlara yayılıncaya kadar hiçbir semptom görülmeyebilir. Fakat genellikle kanserin büyümeye başlamasına paralel olarak semptomlar ortaya çıkar ve böylece tanı kolaylaşır. Rahim kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

● Anormal vajinal kanama: Rahim kanseri sıklıkla normal olmayan vajinal kanamaya neden olur. Anormal vajinal kanama; adet periyotları arasında ara kanama, normalden daha uzun ya da ağır kanamalar, menopozdan sonra kanama olması gibi farklı şekillerde görülebilir. Menopoz sonrası kadınlarda hormon replasman tedavisi vajinal kanamaya yol açsa da böyle bir kanamanın ilk atakları bir doktor tarafından kontrol edilmeli ve kanserden kaynaklanmadıklarından emin olunmalıdır. Bununla birlikte, menopoz sonrası kanaması olan kadınların sadece %15'inde kanser teşhis edilir.

● Vajinal akıntı: Akıntı farklı özelliklerde olabilir. Her kadında farklı olmakla birlikte; kişide pembe, sulu, yoğun, kahverengi veya kötü kokulu akıntı gelişebilir.

● Kasık ve karında ağrı ya da basınç

● İdrar yaparken güçlük ya da ağrı

● Cinsel ilişki sırasında ağrı

● Beklenmeyen kilo kaybı

● Sırt veya bacaklarda zayıflık ve ağrı: Kanser diğer organlara yayıldığında olur.

Normal olmayan vajinal kanaması olan kadınların, özellikle de menopoza girmişlerse, derhal bir doktora gitmeleri gerekir. Ayrıca kasıkta ve karında iki hafta veya daha uzun süreli ağrı, basınç ve dolgunluk hissi gibi başka belirtiler varsa, yine bir doktora gitmek, olası bir durumun erken teşhisi için çok önemlidir. Bu belirtilere kanserden başka durumlar da sebep olabilir ama bunu bilmenin tek yolu bir doktor tarafından muayene edilmektir.