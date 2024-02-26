Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE NE KADAR?

Konuya ilişkin açıklama yapan Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı Ramazan ayı pide fiyatlarını 15 liradan satışa sunacaklarını açıkladı.

Balcı, ''Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye'de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde seksen artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık Ankara İzmir İstanbul'da pide fiyatları 15 liradan yapılacak''.

GEÇEN SENE PİDE FİYATLARI NE KADARDI?

2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olmuştu. 2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL, 415 gram pide 7,5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Ramazan pidesi, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve evde yapımı oldukça keyiflidir. İşte evde Ramazan pidesi yapmak için bir tarif:

Ramazan pidesi malzemeleri:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 su bardağı un (hamurun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

Üzeri için susam ve çörek otu

Ramazan pidesi yapılışı:

Mayalama Aşaması:

Ilık süt ve suyu bir kaba alın.

Üzerine kuru mayayı ve şekeri ekleyin, karıştırın.

Bu karışımı 10-15 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Ramazan pidesinin hamurun hazırlanması:

Mayalı karışıma tuz ve yavaşça unu ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamında olmalı, yapışkan değil ama yumuşak.

Hamura zeytinyağı veya eritilmiş tereyağını ekleyin ve birkaç dakika daha yoğurun.

Hamuru, üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın.

Şekillendirme ve Pişirme:

Mayalanan hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın.

Hamuru iki eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlak pide şekli vererek açın.

Pidelerin üzerine elinizle hafif bastırarak geleneksel desenler oluşturun.

Üzerlerine su sürerek susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, pideler altın kahverengi olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen pideleri fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlendirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.