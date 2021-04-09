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Ramazan pidesi tarifi: Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazanda sofraların baş tacı: Ramazan pidesi

Gönüllerin neşesi ruhun huzuru olan onbir ayın sultanı Ramazan geldi. Tatlı telaş sardı her birimizi. En çokta mutfak telaşı. Sahurda ne yapabilirim? İftar menüsü nasıl olsun diye düşünenler için biz de kolları sıvadık. Ramazan boyunca her biri lezzetin en üst doruklarında olan tatlarla sizleri buluşturacağız. İlkinden başlıyoruz: Ramazan pidesinden. Peki Ramazan pidesi tarifi nedir ve nasıl yapılır? Detaylar tarifimizde. Kolaylıklar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan pidesi tarifi: Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan pidesi.

Güzel mi güzel bütün evi kokusuyla saran sıcacık bir Ramazan pidesi yapmaya ne dersiniz? Bu hazırladığımız lezzeti ailelerinize muhakkak tattırın. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim...

Ramazan pidesi.
Ramazan pidesi.

Ramazan pidesi tarifi için gerekli malzemeler

4 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çorba Kaşığı Üzüm Pekmezi

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Sarısı

1 Çay Kaşığı Çörek Otu

Ramazan pidesi.
Ramazan pidesi.

Ramazan pidesi tarifi

  • BİLGİ
  • Mayalı hamur için bir gece önceden 1 su bardağı unu, ½ su bardağı suyu ve yarım çay kaşığı mayayı karıştırdık. Ağzını kapatıp buzdolabına kaldırdık. Tarif için hazırlık bir gece önceden başladı.

Bir gece önceden 1 su bardağı unu, ½ su bardağı suyu ve yarım çay kaşığı mayayı karıştırın. Ağzını kapatıp buzdolabına kaldırın. Kalan malzemelere mayalanan hamuru da ekleyerek 5 dakika yoğurun. Hamuru üzerini örterek 2 saat kabarana kadar mayalandırın.

Hafif unlanmış tezgahta tepsinize sığacak şekilde hamuru merdane yardımıyla açın ve pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Bıçakla şekil verin ve üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Tepside de 1 saat daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

İpucu: Pideniz kuru olmasın diye ısıya dayanıklı bir kaba su doldurup fırına verin.

Ramazan pidesi.
Ramazan pidesi.

Ramazan pidesi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan Ramazan pidesi 20 dakikada pişer. Dinlenme süresi ise 3 saat.

Ramazan pidesi tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan Ramazan pidesi tarifinin kalorisi

328,8 k.kal.

Ramazan pidesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ramazan pidesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,5 lira.

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