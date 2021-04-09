Ramazan pidesi tarifi: Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazanda sofraların baş tacı: Ramazan pidesi Gönüllerin neşesi ruhun huzuru olan onbir ayın sultanı Ramazan geldi. Tatlı telaş sardı her birimizi. En çokta mutfak telaşı. Sahurda ne yapabilirim? İftar menüsü nasıl olsun diye düşünenler için biz de kolları sıvadık. Ramazan boyunca her biri lezzetin en üst doruklarında olan tatlarla sizleri buluşturacağız. İlkinden başlıyoruz: Ramazan pidesinden. Peki Ramazan pidesi tarifi nedir ve nasıl yapılır? Detaylar tarifimizde. Kolaylıklar...

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 07:48 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 07:49 Yeni Şafak