Ramazan ayının bereketini iftar menüleri vasıtasıyla birlikte yaşayalım istedik. 10 gün geride kalırken sofralarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Lokma ekibi olarak hem pratik hem de bu uzun süren oruç günlerinde sizi sağlıklı tutacak yiyecekleri tercih ediyoruz. Bayramı birlikte karşılamak için, Ramazan boyunca bizi takip edebilirsiniz.

10. gün iftar menüsü

Sakala Çarpan

Afyon yöresine ait bu lezzetli sakala çarpanı çok seveceksiniz. Vücut direncinizi artıran bu lezzet oruçlu günlerin en sağlıklı yemeği olacak.

Tarif için tıklayınız: Sakala Çarpan

Fırında erikli tavuk

Tavuk yemekleri lezzeti ve pratik yapımı ile bu Ramazan ayında da gönlümüzü çelmeyi başardı. Erik ve limonun o lezzeti tavukla birleşince tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıktı.

Tarif için tıklayınız: Fırında erikli tavuk

Yeşil fasulyeli bulgur pilavı

Bulgur pilavı masaların baş köşesini süsleyen bir yemektir. Fasulye ile birleşince lezzetine doyum olmaz.Bu lezzetli yemeğin vitamin verici özelliği sayesinde bu Ramazan sağlığınızı korumanız çok kolay olacak.

Tarif için tıklayınız: Yeşil fasulyeli bulgur pilavı

Kerebiç ve Çöven

Mersin'e özgü bu lezzet, içi dolu fıstığıyla çayın yanında yapılan sohbetlere lezzet katacak. Bu lezzet iftar sofrasından kalktıktan sonra keyifli anlarınızı tatlandıracak.

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Tarif için tıklayınız: Kerebiç ve Çöven

RAMAZAN 7. gün iftar menüsü

RAMAZAN 6. gün iftar menüsü