Albayrak Grubu Ramazan coşkusu

Albayrak Grubu, Ramazan ayının manevi iklimini çalışanlarıyla birlikte büyük bir coşku ve birlik duygusu içinde karşılıyor. Paylaşma, dayanışma ve gönül birlikteliğini merkeze alan yaklaşımıyla Grup; Topkapı, Ataşehir ve Bayrampaşa’daki binalarını Ramazan’a özgü geleneksel süslemelerle donatarak çalışma alanlarını bu özel ayın ruhuna uygun bir atmosfere büründürdü. Ofislerde kullanılan Ramazan Işıkları ve dekoratif dokunuşlar sayesinde çalışanlar için sıcak, huzurlu ve manevi bir ortam oluşturuldu. Albayrak Grubu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel, zengin içerikli bir etkinlik programı hazırladı. Çalışanlar arasındaki gönül bağını güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında; söyleşiler, tiyatro etkinlikleri, yarışmalar gibi birçok farklı organizasyon yer alıyor. Ramazan’ın birleştirici ruhunu iş hayatına taşımayı hedefleyen bu etkinlikler, aynı zamanda geleneksel Ramazan kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor.Süsleme ve etkinlik süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan ayının manevi ruhunu çalışma ortamımıza da yansıtmayı, şirket kültürümüzün bir parçası haline getirdik. Bu doğrultuda, beşinci yılına giren Ramazan süslemelerimizle binalarımızı ve ofislerimizi geleneksel motiflerle donatarak çalışanlarımızın bu atmosferi daha derinden hissetmelerini amaçladık. Özel ışıklandırmalar ve dekoratif unsurlarla Ramazan’ın huzurunu iş ortamımıza taşırken, aynı zamanda Ramazan kültürünü yaşatmayı, geliştirmeyi ve yeni nesillere örnek olmayı önemsiyoruz. Her yıl artan ilgi ve aldığımız olumlu geri dönüşler, bu yaklaşımın çalışanlarımız nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu mübarek ayın heyecanını ve bereketini tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor; Ramazan ayının İslam âlemi ve tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.”