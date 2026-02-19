Esenler'de miniklerden Ramazan'a ilk adım: Tekne orucunu birlikte açtılar

Esenler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dede Nine Torun Merkezinde eğitim gören minikler, Ramazan ayının ilk gününde tuttukları tekne orucunu hep birlikte açmanın sevincini yaşadı.

Ramazan’ın manevi atmosferini küçük yaşta hissetmeleri amacıyla düzenlenen programda, minikler için özel bir salon hazırlandı. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde önce Ramazan’a özgü süslemeler yaptı. Renkli balonlar ve ay-yıldız motifleriyle donatılan salonda heyecan dolu anlar yaşandı.

Tekne orucu tutan miniklerden birinin çaldığı davul sesiyle çocuklar bir araya geldi. Hep birlikte sofraya oturan minikler, kendileri için özenle hazırlanan yemekleri paylaşarak iftarlarını yaptı.

Oruçlarını açan çocuklar, dualar ederek sofradan kalktı. Program, miniklerim yüzlerinde tebessüm bıraktı.