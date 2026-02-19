Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Esenler'de miniklerden Ramazan'a ilk adım: Tekne orucunu birlikte açtılar

Esenler'de miniklerden Ramazan'a ilk adım: Tekne orucunu birlikte açtılar

17:1219/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Minikler tekne orucunu birlikte açtı, yüzleri güldü.
Minikler tekne orucunu birlikte açtı, yüzleri güldü.

Esenler’de minikler, Ramazan’ın ilk gününde tuttukları tekne orucunu birlikte açarak anlamlı bir deneyim yaşadı. Renkli etkinlikler ve paylaşılan sofralarla çocuklar, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu küçük yaşta hissetti.

Esenler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dede Nine Torun Merkezinde eğitim gören minikler, Ramazan ayının ilk gününde tuttukları tekne orucunu hep birlikte açmanın sevincini yaşadı.

Ramazan’ın manevi atmosferini küçük yaşta hissetmeleri amacıyla düzenlenen programda, minikler için özel bir salon hazırlandı. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde önce Ramazan’a özgü süslemeler yaptı. Renkli balonlar ve ay-yıldız motifleriyle donatılan salonda heyecan dolu anlar yaşandı.

Tekne orucu tutan miniklerden birinin çaldığı davul sesiyle çocuklar bir araya geldi. Hep birlikte sofraya oturan minikler, kendileri için özenle hazırlanan yemekleri paylaşarak iftarlarını yaptı.

Oruçlarını açan çocuklar, dualar ederek sofradan kalktı. Program, miniklerim yüzlerinde tebessüm bıraktı.

Esenler’de Ramazan’ın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhu bu kez minik yüreklerde hayat buldu.

#Esenler
#İstanbul
#Tekne Orucu
#Esenler Belediyesi
#Dede Nine Torun Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 19 Şubat il il akşam ezanı vakitleri ve iftar saatleri