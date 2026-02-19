Hasene Vakfı dayanışma köprüsü kuruyor

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhu çerçevesinde insani yardım faaliyetlerini sürdüren Hasene Vakfı, hem yurt içinde hem de kriz bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Vakfın Ramazan dönemine ilişkin yardım organizasyonları, Gazze başta olmak üzere uluslararası insani destek faaliyetleri ve farklı coğrafyalardaki acil yardım operasyonları hakkında detayları paylaşan Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın’ın sorularımıza cevapları şu şekilde;

Mübarek Ramazan ayında Hasene Vakfı olarak ne tür yardımlar ve organizasyonlar yapmaktasınız?

Hasene Vakfı olarak her Ramazan’da olduğu gibi bu ramazanda da başta depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yurdun dört bir yanında kumanya yardımları ulaştırıyoruz. Bu kapsamda 2026 yılında yaklaşık 10.000 kumanya kolisini ihtiyaç sahipleri ile buluşturmuş olacağız. Ayrıca yine bazı bölgelerde yakacak yardımları ve giyim yardımları ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Hasene ailesi olarak Ramazan ayında tüm şubelerimizde yapacağımız iftar organizasyonları yanında ülkemiz dışında başta Gazze olmak üzere vereceğimiz Sahur ve İftarlar ile tüm mağdur ve mazlumların yanında olacağız.

Hasene Vakfı’nın Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarından bahseder misiniz?

Gazze’de yaşanan ağır insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla acil ve sürdürülebilir yardım çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hasene ailesi olarak şu ana kadar 14 Milyon Euro’ya yakın yardımı Gazze’ye ulaştırdık hamdolsun. Bu bağlamda en son özellikle gıdaya erişimin son derece kısıtlı olduğu bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 32.526 adet konserve et (her biri 3 kg) olmak üzere toplam 97,5 ton yardım, gemiyle Gazze’ye sevk edilmiştir. Söz konusu sevkiyat, bölgede temel beslenme ihtiyacının karşılanmasına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Hasene ailesi olarak bölgede, 60.000 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Bu çalışma ile sahadaki acil beslenme ihtiyacına hızlı ve etkin bir şekilde destek sunulması amaçlanmıştır.

Yurtdışında başka hangi bölgelerde şu an için acil yardım çalışmalarınız bulunmaktadır?

Hasene Vakfı olarak yalnızca Gazze’de değil, dünyanın farklı kriz bölgelerinde de insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sudan’da yürütülen çalışmalar kapsamında, ülkede yaşanan insani krizin etkilerini azaltmak amacıyla Hasene ailesi olarak hazırladığımız yardım sevkiyatı, 10 Ocak 2026 tarihinde Mersin Limanı’ndan hareket eden 6. İyilik Gemisi ile Sudan’a ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştır. Yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda gemiye yüklenerek sevkiyat süreci tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, yaklaşık 14,5 milyon TL maddi değere sahip toplam 103 ton insani yardım malzemesi Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sevk edilmiştir. Yardımlar; 6.624 adet gıda kolisi, 500 adet barınma çadırı, 468 adet battaniye ile 1.070 adet giyim ve temel yaşam malzemesinden oluşmaktadır. Bu sevkiyatla, gıda ve barınma başta olmak üzere temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir destek sunulmuştur. Afganistan’a yönelik yardım faaliyetleri kapsamında ise Hasene ailesi olarak, 23. İyilik Treni ile gerçekleştirilen büyük insani yardım organizasyonuna katkı sağlamıştır. AFAD koordinasyonunda yürütülen bu çalışma kapsamında, Hasene ailesi tarafından hazırlanan yaklaşık 13 ton gıda ve hijyen malzemesi, Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştır. “İyilik Treni Afganistan Yolunda” sloganıyla yürütülen bu çalışma kapsamında; 2.976 adet gıda paketi ve 2.592 adet hijyen paketi hazırlanmıştır. Toplamda 45 vagon ve 922 ton insani yardım malzemesi taşıyan bu büyük yardım seferinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Son olarak bizlerle neler paylaşmak istersiniz?