İDDEF, Ramazan’da umudu dünyaya taşıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla başlattı. Gazze’de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanan İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

KARDEŞLİK SOFRASI KURULACAK

İDDEF, hayırseverlerin emanet ettiği zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki yoksul kimselere, açlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelere, iç savaşların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştıracak. İftar organizasyonlarıyla savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde ise binlerce kardeşlik sofrası kurulacak.

GAZZE’DE DAYANIŞMA RUHU

İDDEF, Gazze’de tüm yıl olduğu gibi Ramazan ayında da sıcak yemek, kumanya ve acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli ailelere ulaştırılacak yardımlarla, Ramazan’ın bereketi ve dayanışma ruhu bölgeye taşınacak.

KİŞİ BAŞI İFTAR BEDELİ 180 TL

2026 yılı için fitre bedeli 240 TL olarak belirlenirken, bir kişilik iftar bedeli 180 TL, kumanya bedeli ise 1200 TL olarak açıklandı. İDDEF, bağışçıların emanetlerini şeffaflık ve titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürecek.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ İYİLİĞİ SINIR ÖTESİNE TAŞIYOR