O'nun Gibi'nin 11. bölümü yayında: O Kerem sıfatının tezahürüydü Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Kerem sıfatının tezahürüydü' konusunu gönüllere işliyor.

Abone Ol