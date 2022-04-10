O'nun Gibi'nin 10. bölümü yayında: Onun hayatı hayadan ibaretti Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'Onun hayatı hayadan ibaretti' konusunu gönüllere işliyor.

Abone Ol