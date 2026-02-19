Türk Kızılay 7,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Yılmaz, Gazze’ye yönelik çalışmalara ilişkin, “Son ateşkesten sonra 1’i AFAD, 3’ü Kızılay’ın koordinasyonunda toplam 4 gemi yardımımız ulaşmış durumda. 3 geminin içindeki malzemelerin tamamı içeriye girdi” dedi. Son geminin malzemelerinin içeriye girişini takip ettiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: “Bunun haricinde göndereceğimiz yeni gemimizin de malzemeleri depomuzda hazır. Oraya giriş, akışına göre ne kadar hızlı olursa biz o kadar hızlı gemiyi kaldırabiliyoruz. Aslında her ay bir gemi hatta 15 günde bir gemi kaldırabilecek durumdayız ama oranın durumu biraz yavaş. Dolayısıyla duruma göre ramazandan önce, belki ramazanın ilk haftasında yeni gemimizi gönderiyor olacağız. Yine büyük gemilerden birisini göndereceğiz. Gazze Aşevimiz, şu anda günlük 30 bin kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyor. Son ateşkesten sonra artık daha güzel görüntüler gelmeye başladı. Paketli gıda dağıtmaya, daha etli yemekler yapabilmeye başladık. Şimdi ramazan geldiğinde bunu iftarlık şeklinde dağıtmaya başlayacağız ve kapasitesini iki katına çıkartacağız. Dolayısıyla ramazan boyunca her gün 61 bin, toplamda 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ulaştırmış olacağız. Geçen sene hatırlarsınız o yıkıntıların arasında upuzun bir iftar sofrası kurmuştuk.”