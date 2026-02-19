Yetim Vakfı 30 ülkede 543 bin kişiye ulaşacak

Yetim Vakfı, 2026 Ramazan döneminde “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede toplam 543 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vakıf, kumanya ve çocuk paketi dağıtımından iftar organizasyonlarına, bayramlık hediyelerden zekât-fitre-fidye yardımlarına kadar geniş yelpazede faaliyetler gerçekleştirecek.
Yetim Vakfı, 2026 Ramazan ayında “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede toplam 543 bin 96 ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Vakıf; çocuk paketi, bayramlık, iftar, kumanya, zekât-fitre dağıtımı ve Kur’an-ı Kerim hediyesi olmak üzere pek çok farklı alanda yardım faaliyeti gerçekleştirecek.
EN YOĞUN DESTEK FİLİSTİN’E
Bu yıl ki Ramazan programlarına göre en yoğun destek, savaşın devam ettiği Filistin’e yönelik olacak. Filistin’de toplam 312 bin 460 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye’de ise 31 bin 59 kişiye destek sağlanacak. Ülke genelinde 4 bin çocuk paketi, 4 bin bayramlık, bin 200 iftar ve 2 bin 500 zekât-fitre yardımı planlanıyor. Vakıf 2025 Ramazan döneminde 29 ülkede 419 bin 10 ihtiyaç sahibine ulaşmıştı. Bu yıl ise hedef sayısını 543 bine çıkararak yardım kapsamını genişletiyor.
DÜNYA YETİMLER GÜNÜ’NDE ÖZEL PROGRAM
15 Ramazan (5 Mart 2026) tarihinde kutlanacak Dünya Yetimler Günü’nde özel etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda basın toplantısı, TRT’de canlı yayın programı ve dünyanın çeşitli ülkelerinde iftar organizasyonları gerçekleştirilecek. Yetim Vakfı’nın faaliyette bulunacağı bölgeler arasında Afrika’dan Çad, Somali, Sudan; Balkanlar’dan Arnavutluk, Bosna Hersek; Asya’dan Arakan, Bangladeş, Nepal; Ortadoğu’dan Irak, Suriye ve Yemen başta olmak üzere çok sayıda ülke yer alıyor. Özellikle kriz bölgelerinde yaşayan yetim çocuklar ve aileleri öncelikli hedef kitle olarak belirlendi.