Roblox son dakika gelişmeleri yakından mercek altına alınıyor. Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox'a 7 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyor. Bugün platforma girmek isteyip de giremeyen kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bu noktada Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? (26 EYLÜL 2025)

BTK ve ilgili mercilerden yapılan resmi bir "Roblox ne zaman açılacak?" açıklaması bulunmamaktadır. Ancak, platformun yetkilileri ile Türk yetkililer arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Roblox’un kısa bir süre içinde yeniden erişime açılabileceği tahmin edilmektedir.

BAKAN URALOĞLU KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz. Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, Anayasamız gereği çocukların korunmasının devletin birincil sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tunç, Roblox'a getirilen erişim engelinin gerekçesi olarak, platformda çocuk istismarına yol açabilecek içeriklerin bulunmasını gösterdi.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, 2006 yılında Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformudur. Bu platformda, Lua programlama diliyle yapılmış birçok oyun bulunur ve kullanıcılar bu oyunları popülerlik sırasına göre oynamaktadır.







